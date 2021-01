Trumpas Vašingtone paskelbė nepaprastąją padėtį

Prezidento paskelbtas įsakas leidžia Krašto saugumo departamentui ir Federalinei nepaprastųjų situacijų valdymo agentūrai (FEMA) prireikus koordinuoti veiksmus su vietos valdžia.

Nepaprastoji padėtis paskelbta praėjus penkioms dienoms po to, kai D. Trumpo šalininkai įsiveržė į Kapitolijų per bendrą abejų Kongreso rūmų posėdį, kuriame buvo tvirtinami Rinkikų kolegijos balsavimo rezultatai. Per neramumus žuvo du žmonės – protestuotoja ir policininkas, o dar trys mirė nesulaukę skubios medicinos pagalbos.

D. Trumpas kelis mėnesius skelbė jokiais įrodymais nepagrįstus kaltinimus, esą lapkričio 3 dieną vykusių rinkimų rezultatai buvo suklastoti ir iš jo buvo atimta pergalė. Rinkimų pareigūnai tvirtina, kad procesas buvo sąžiningas, o visos prezidento komandos pastangos užginčyti tai teismuose nebuvo sėkmingos.

Anksčiau pirmadienį Kolumbijos apygardos merė Muriel Bowser, Virdžinijos gubernatorius Ralphas Northamas ir Merilando gubernatorius Larry Hoganas paragino gyventojus nedalyvauti inauguracijos renginiuose dėl „praėjusios savaitės smurtinio maišto ir tebesitęsiančios mirtinos COVID-19 pandemijos“.

D. Trumpo paskelbta nepaprastoji padėtis galios iki sausio 24 dienos.

JAV teisėsauga perspėjo dėl ginkluotų protestų grėsmės

JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) praeitą savaitgalį perspėjo teisėsaugos struktūras, kad visų 50-ies valstijų sostinėse ir šalies sostinėje Vašingtone planuojama surengti ginkluotų protestų, likus kelioms dienoms iki išrinktojo prezidento Joe Bideno inauguracijos.

Ši žinia didina nuogąstavimus dėl galimų naujų kruvino smurto prasiveržimų po praeitą savaitę įvykusio JAV Kapitolijaus šturmo.

Sekmadienį išplatintame FTB vidaus pranešime perspėjama, kad vėliau šią savaitę visoje šalyje gali kilti protestų ir kad jie gali tęstis iki J. Bideno inauguracijos sausio 20-ąją. Informaciją apie šį pranešimą pirmoji paskelbė televizija ABC, o du teisėsaugos pareigūnai naujienų agentūrai AP pateikė daugiau detalių.

„Ginkluoti protestai nuo sausio 16-osios iki mažiausiai sausio 20-osios planuojami visose 50-yje valstijų sostinių, prie JAV Kapitolijaus – nuo sausio 17-osios iki sausio 20-osios“, – pranešimą citavo vienas iš pareigūnų, nesutikusių atskleisti savo vardų, nes jie neturėjo įgaliojimų viešai kalbėti.

FTB paskelbė mažiausiai vieną kitą vidaus pranešimą prieš praeitą savaitę Vašingtone įvykusias riaušes. Gruodžio 29-ąją buvo perspėta, kad ginkluoti protestuotojai gali atakuoti teisėkūros institucijas, sakė antras pareigūnas.

Nacionalinės gvardijos biuro vadovas generolas Danielis Hokansonas pirmadienį žurnalistams sakė, kad jo tarnyba irgi stebi padėtį visoje šalyje.

„Toliau stebime [padėtį] visoje šalyje, kad užtikrintume stebėseną ir kad kiekvienos valstijos [Nacionalinė] gvardija glaudžiai bendradarbiautų su vietos teisėsaugos agentūromis, siekiant suteikti bet kokią pagalbą, jeigu jos būtų paprašyta“, – pabrėžė jis.

Sausio 6-ąją Vašingtone įvykusios prezidento D. Trumpo šalininkų riaušės vainikavo kelias savaites internete plitusius raginimus griebtis smurto rinkimus pralaimėjusio lyderio paskutiniosiomis kadencijos dienomis.

„Twitter“ žinutė, kurioje D. Trumpas pažadėjo, kad praeitą savaitę Vašingtone organizuotas jo rėmėjų mitingas „bus audringas“, dar labiau įaudrino „mėnesį trukusius kurstymus, planavimą ir palaikymą [ketinimams] griebtis smurto prieš įstatymų leidėjus“, nurodė ekstremistinę veiklą internete stebinti grupė SITE.

Šeštadienį paskelbtame šios grupės pranešime taip pat perspėjama, kad ataka prieš Kapitolijų padrąsino D. Trumpą palaikančius ekstremistus.

„Nesvarbu, kaip viskas susiklostys, tai tėra pradžia“, – SITE citavo vieno susirašinėjimo grupės „TheDonald“ vartotojo žinutę.