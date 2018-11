„Viską žinome apie tas vietas, apie kurias kalbama – nieko nauja; ir nevyksta nieko nenormalaus“, – parašė JAV prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Būsiu pirmasis jus informavęs asmuo, jei dalykai pakryps bloga linkme!“ – pridūrė jis.

Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) tyrėjai pirmadienį paskelbė aptikę 13 raketų bazių, kurių vyriausybė nedeklaravo. Negana to, tyrėjai nurodė, kad tokių bazių gali būti 20.

Visoje Šiaurės Korėjos teritorijoje esančios nedeklaruotos raketų bazės įrengtos požeminiuose objektuose siauruose kalnų slėniuose, nurodo tyrėjai.

Bazės įrengtos taip, kad mobilūs raketų paleidimo įrenginiai gali greitai išvažiuoti iš požeminių objektų ir nuvažiuoti į iš anksto parengtas paleidimo vietas.

Bazės yra trijuose šalies teritorijos ruožuose; strateginėms raketoms skirtos bazės yra šalies gilumoje, sakoma ataskaitoje.

Vidutinio nuotolio raketos, kuriomis būtų galima smogti Japonijai ir visai Pietų Korėjai, kaip pranešama, yra dislokuotos ruože 90–150 km į šiaurę nuo demilitarizuotosios zonos.

Trumpesnio nuotolio raketos yra išdėstytos taktiniame ruože 50–90 km nuo demilitarizuotosios zonos.

Ataskaitoje yra detalus vienos tokios taktinių raketų bazės aprašymas, iliustruotas iš komercinių palydovų padarytomis nuotraukomis. Ši bazė yra vos už 135 km į šiaurės vakarus nuo Seulo.

Autoritetingo Šiaurės Korėjos žinovo Josepho Bermudezo (Džozefo Bermudeso) vadovaujamų tyrėjų išvados yra pagrįstos iš palydovų padarytomis nuotraukomis, iš Šiaurės Korėjos pabėgusių asmenų liudijimais ir pokalbiais su žvalgybos bei vyriausybės pareigūnais.

D. Trumpas sakė, kad laikraštyje „The New York Times“ paskelbtos tyrimo išvados yra „netikslios“, ir pavadino straipsnį „netikromis naujienomis“.