Pasak prezidento, žvalgybininkai neįvertina Irano grėsmės.

„Galbūt žvalgybai reiktų grįžti į mokyklą!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019