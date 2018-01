Trumpas užsipuolė Iraną, Iranas kirto atgal

„Irano žmonės pagaliau ėmėsi veiksmų prieš brutalų ir korumpuotą Irano režimą“, – paskelbė D. Trumpas tviteryje, praėjus dienai po savo raginimo nuversti Teherano vyriausybę.

„Visi tie pinigai, kuriuos prezidentas Barackas Obama jiems kvailai davė, atiteko teroristams ir nuėjo į jų „kišenes“. Žmonės turi mažai maisto, didelę infliaciją ir jokių žmogaus teisių. JAV stebi (padėtį)!“, – parašė jis.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018