Jis taip pat iškėlė klausimą, ar toks tariamas „Google“ elgesys yra teisėtas.

D. Trumpas pastarosiomis dienomis kritikavo amerikiečių socialinių tinklų milžines. Prezidento teigimu, šios bendrovės cenzūruoja konservatorių nuomones – tai yra faktais nepagrįstas pareiškimas, kuriuo tiki daugelis jo šalininkų.

„Google“ paieškos rezultatai įvedus „Trump naujienos“ rodo tik melagingos žiniasklaidos vaizdo įrašus ir reportažus“, – antradienį socialiniame tinkle „Twitter" parašė D. Trumpas.

„Kitaip tariant, jie SUKLASTOJO juos mano ir kitų atžvilgiu, kad beveik visi pranešimai ir naujienos būtų BLOGI. Melaginga CNN yra gerai pastebima. Respublikoniškoji, konservatyvioji ir sąžininga žiniasklaida yra nepraleidžiama. Nelegalu?“ – teigė jis.

Pasak D. Trumpo, „96 proc. „Trump naujienos“ rezultatų yra nacionalinės kairiojo sparno žiniasklaida“, kurią jis apibūdino kaip „labai pavojingą“.

„Google“ ir kiti tildo konservatorių balsus bei slepia teigiamą informaciją ir naujienas. Jie kontroliuoja, ką galime ir ko negalime matyti. Tai labai rimta padėtis – į ją bus atkreiptas dėmesys!“ – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018