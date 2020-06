„75 metų Martiną Gugino policija nustūmė jam bebandant nuskenuoti policijos ryšio priemones ir taip sutrikdyti policijos įrangos veiklą“, – savo tviterio paskyroje pareiškė Jungtinių Valstijų prezidentas, rašo eu.usatoday.com.

Remdamasis publikacija iš konservatyvaus naujienų šaltinio OANN, D. Trumpas pareiškė: „Viską mačiau, jis krito smarkiau nei buvo pastumtas. Tiesė ranką prie skenerio. Ar tai galėjo būti spąstai?“, – samprotauja D. Trumpas. Jo teigimu, M. Gugino „gali“ būti anarchistas „provokatorius“, tačiau įrodymų savo teiginiams nepateikė.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?