J. Mattisas laikomas vienu iš tvirčiausių, bet taip pat ir labiau nepriklausomų D. Trumpo administracijos narių, kuris dažnai veikia kaip atsvara gerokai griežtesnei prezidento retorikai JAV sąjungininkų atžvilgiu. Per interviu, kuris sekmadienį bus parodytas per CBS kanalo laidą „60 Minutes“, D. Trumpo buvo paklausta, ar jis norėtų, kad J. Mattisas pasitrauktų. „Gali būti, kad jis pasitrauks. Manau, kad jis yra lyg ir demokratas, jeigu norite žinoti tiesą, – pareiškė D. Trumpas, remiantis CBS paskelbta interviu ištrauka. – Tačiau generolas J. Mattisas yra geras vyrukas. Mes labai gerai sutariame. Jis gali pasitraukti. Turiu omeny, kad kažkada visi pasitraukia.“ Pasak D. Trumpo, jis prieš kelias dienas pietavo su J. Mattisu ir šis jam nesakė, kad traukiasi. Pokalbis apie J. Mattisą nukrypo po to, kai D. Trumpas užsiminė apie artimiausiu metu įvyksiančius pokyčius jo administracijoje. Praėjusią savaitę netikėtai atsistatydino JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley. „Planuoju pokyčius. Turiu tokią teisę. Turiu laukiančių žmonių, kurie bus fenomenalūs. Jie prisijungs prie administracijos, jie bus fenomenalūs, – sakė D. Trumpas. – Manau, kad turime puikų kabinetą. Yra žmonių, kuriais nesu visai patenkintas. Turiu žmonių, kurie nelabai mane tenkina. Ir yra žmonių, kuriais esu labai patenkintas.“

