Ne JAV piliečiai, kurie per 14 pastarųjų dienų lankėsi Brazilijoje, nebus įleisti į Jungtines Valstijas, pranešė Baltųjų rūmų atstovė Kayleigh McEnany.

Prekybos naujoji taisyklė nepaveiks.

„Šiandienos veiksmai padės užtikrinti, kad užsienio piliečiai, kurie lankėsi Brazilijoje, netaptų papildomų užsikrėtimų mūsų šalyje šaltiniu“, – pranešime sakė K. McEnany.

Brazilija, kur užfiksuota per 360 tūkst. užsikrėtimo COVID-19 atvejų, dabar užima antrą vietą pagal patvirtintų šios ligos atvejų skaičių po Jungtinių Valstijų. Be to, Brazilijoje užregistruota daugiau kaip 22 tūkst. mirties nuo koronaviruso atvejų.

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro (Žairas Bolsonaru) yra politinis D.Trumpo sąjungininkas ir dėl savo aštrių, ne politiškai korektiškų kalbų jis buvo pramintas „atogrąžų Trumpu“.

J. Bolsonaro, kaip ir D. Trumpas, menkino sveikatos krizę, palygindamas virusą su „nedideliu gripu“ ir teigdamas, kad nurodymas žmonėms likti namie be reikalo kenkia didžiausiai Lotynų Amerikos ekonomikai.

Brazilija pastarąjį D. Trumpo sprendimą pavadino standartine procedūra.

„Šis sprendimas... yra identiškas priemonėms, kurių anksčiau imtasi stabdant keliones iš kitų COVID-19 paveiktų šalių, įskaitant Kiniją, Iraną, Jungtinę Karalystę ir Airiją, taip pat Europos Sąjungos Šengeno erdvę“, – pranešime sakė Užsienio reikalų ministerija.

Brazilija dėl pandemijos jau yra uždraudusi užsieniečiams atvykti į šalį.