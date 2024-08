Trumpas toliau svaidosi įžeidinėjimais: atrodau daug geriau nei Harris

D. Trumpas vėl kaltino J. Bideną ir K. Harris, kad dėl jų migracijos politikos per pietinę sieną į šalį patenka kriminaliniai „bepročiai“. Be to, jis dar kartą pakartojo melagingą teiginį, kad 2020 m. iš jo buvo pavogta pergalė rinkimuose. Jis įspėjo, kad taip gali atsitikti ir 2024-aisiais.