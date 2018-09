Kalbėdamas Jungtinėse Tautose D. Trumpas sakė, jog santykiai su šia šalimi, kurios lyderį jis pernai pavadino „raketų žmogumi“, gerokai pasitaisė. „Pasaulis buvo kitas. Buvo sunkus metas. Dabar praėjo vieni metai, (atėjo) visai kiti laikai“, – sakė D. Trumpas. „Kaip žinote, Kim Jong Unas parašė laišką – gražų laišką, kuriame prašo antro susitikimo, ir mes tai padarysime“, – pridūrė D. Trumpas, birželį susitikęs su Kim Jong Unu Singapūre. Pasak JAV prezidento, valstybės sekretorius Mike'as Pompeo derina antro Amerikos ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimo detales. Vėliau pirmadienį D. Trumpas susitiks su Pietų Korėjos vadovu Moon Jae-inu aptarti Šiaurės Korėjos bei prekybos problemas. Moon Jae-inas turėtų perduoti D. Trumpui asmeninę Kim Jong Uno žinutę, gautą per abiejų Korėjų vadovų susitikimą praėjusią savaitę.

