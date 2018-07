„Jei dar kada nors pagrasinsite Jungtinėms Valstijoms, susidursite su tokiomis pasekmėmis, su kokiomis per visą žmonijos istoriją buvo susidūrę nedaug kas“, - Irano prezidentui Hassanui Rouhaniui skirtoje tviterio žinutėje, parašytoje didžiosiomis raidėmis, įspėjo D. Trumpas.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018