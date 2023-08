Specialusis tyrėjas Jakas Smithas apie beprecedenčius kaltinimus buvusiam prezidentui paskelbė antradienį. D. Trumpas kaltinamas organizavęs sąmokslą apgauti Jungtines Valstijas ir sutrukdyti oficialiam procesui - per 2021 m. sausio 6 d. surengtą jungtinę Kongreso sesiją patvirtinti demokrato Joe Bideno pergalę rinkimuose.

45 puslapių kaltinime D. Trumpas taip pat kaltinamas siekiu pažeisti Amerikos rinkėjų teises melagingais teiginiais, kad jis laimėjo 2020 m. lapkritį vykusius prezidento rinkimus.

„Kaltinamasis pradėjo savo nusikalstamą schemą netrukus po rinkimų dienos – 2020 m. lapkričio 3-iosios“, – sakoma kaltinime, perduotame didžiajai prisiekusiųjų žiuri Vašingtone. „Sąmokslo tikslas buvo panaikinti teisėtus 2020 m. prezidento rinkimų rezultatus, sąmoningai pasitelkiant melagingus teiginius apie sukčiavimą per rinkimus“, – sakoma kaltinamajame akte.

D. Trumpas 2020 m. pralaimėjo JAV prezidento rinkimus demokratui J. Bidenui. Tačiau jis niekada nepripažino savo pralaimėjimo ir melagingai tvirtino, kad pergalė iš jo buvo atimta suklastojus rinkimus. D. Trumpas ir jo aplinka tada įvairiais būdais mėgino panaikinti rezultatus.

Kampanija prieš rinkimų baigtį galiausiai 2021 m. sausio 6 d. peraugo į beprecedentį smurto protrūkį: tą dieną D. Trumpo šalininkai šturmavo Kapitolijų, kur turėjo būti oficialiai patvirtinta J. Bideno pergalė. D. Trumpas prieš tai savo kalboje tai dar kartą pakurstė šalininkus pareikšdamas, kad dėl masinio rinkimų klastojimo pergalė iš jo buvo „pavogta“. Tada per riaušes žuvo keli žmonės.

Per praėjusius du mėnesius D. Trumpui jau buvo pateikti kaltinimai dviejose kitose bylose – dėl sumokėtų pinigų už tylą pornografijos žvaigždei prieš virtinę metų ir neteisėto slaptų vyriausybės dokumentų laikymo pasibaigus jo kadencijai. Be to, D. Trumpui gali grėsti dar vienas kaltinimas Džordžijos valstijoje dėl jo vaidmens po 2020 m. rinkimų.