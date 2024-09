Trumpas teigia turintis planą, kuris „garantuotai“ užbaigtų karą Ukrainoje

„Nemanau, kad yra stebuklinga lazdelė. Per dieną to neįmanoma padaryti“, – sekmadienį per Rusijos televiziją sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Taip jis komentavo D. Trumpo tvirtinimus, kad šis galį per dieną užbaigti Rusijos ir Ukrainos konfliktą.