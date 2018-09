„Yra galimybė, kad tai galėtų būti vienas pačių nesąžiningiausių, neteisingiausių dalykų, nutikusių kandidatams, bet aš palaikau teisėją Kavanaugh, – Niujorke sakė D. Trumpas. – Mano nuomone, tai yra absoliučiai politiška.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.