Tokį sprendimą patvirtino Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders (Sara Sanders). „JAV prezidentas Donaldas Trumpas simpatizuoja (Šiaurės Korėjos lyderiui) Kim Jong Unui ir nemano, kad šios sankcijos yra reikalingos“, – S. Sanders cituoja vienas televizijos CBS žurnalistas. „Šiandien JAV Iždo departamentas paskelbė, kad prie jau galiojančių sankcijų Šiaurės Korėjai bus pridėtos papildomos didelio masto sankcijos. Na, o aš šiandien liepiau atšaukti šias papildomas sankcijas!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė prezidentas. Vis tik jis nepatikslino, kokias konkrečiai varžomąsias priemones turėjo galvoje. Ketvirtadienį Iždo departamentas į sankcijų taikinių sąrašą įtraukė dvi Kinijos laivybos bendrovės – „Dalian Haibo Inernational“ ir „Liaoning Danxing International“. Tą pačią dieną Vašingtonas įtraukė į Pchenjanui paskelbtų sankcijų pažeidėjų sąrašą Rusijos laivus „Tantal“ ir „Vitiaz“. Sąraše yra iš viso daugiau kaip 60 laivų. Susiję straipsniai: Keistų įvykių virtinė Šiaurės Korėjos ambasadoje užminė mįslę: kas iš tiesų įvyko už uždarų durų? Šiaurės Korėja konkrečiai neįvardija branduolinių objektų, kuriuos žada likviduoti Vasario pabaigoje surengtas antrasis JAV ir Šiaurės Korėjos vadovų susitikimas nutrūko nepasirašius jokio susitarimo. Vėliau D. Trumpas pareiškė, kad šiaurės korėjiečiai reikalavo panaikinti visas paskelbtas sankcijas. Pchenjanas savo ruožtu patikino, jog buvo prašyta panaikinti tik dalį varžomųjų priemonių.

