M. Pompeo nepavyko susitikti su Kim Jong Unu. D. Trumpas pasirašė ant britų dainininko albumo „Honky Chateau“, kuriame yra hitu tapusi daina „Rocket Man“ („Raketininkas“), ir paprašė M. Pompeo perduoti dovaną Šiaurės Korėjos lyderiui. Anksčiau D. Trumpas Kim Jong Uną dėl jo branduolinių ambicijų pašaipiai vadino „mažuoju raketininku“. Antradienį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad tebeturi šią kompaktinę plokštelę ir kad „ji bus įteikta“ kitą kartą. M. Pompeo savo vizito metu turėjo derėtis dėl D. Trumpo susitarimo branduoliniu klausimu su Kim Jong Unu detalių. Šiaurės Korėja vėliau kritikavo M. Pompeo's „grobuoniškus“ reikalavimus derybų metu.

