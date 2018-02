Kreipdamasis į tautą iš Baltųjų rūmų D. Trumpas sakė norįs pasakyti tiesiogiai Amerikos vaikams: „Jūs niekad nesate vieni, ir jūs niekad nebūsite vieni“. Joks vaikas neturi eiti į mokyklą bijodamas dėl savo gyvybės,pridūrė prezidentas. D. Trumpas ragino amerikiečius „meile atsakyti į neapykantą, gerumu atsakyti į žiaurumą“. Anksčiau ketvirtadienį tviteryje jis pažymėjo, kad įtariamasis regis yra „psichiškai sutrikęs“, bet neužsiminė apie ginklus. „Teisėsaugos pareigūnams, pirmiesiems reagavusiems žmonėms, mokytojams, narsiai veikusiems pavojaus akivaizdoje, mes dėkojame jums už drąsą“, – sakė prezidentas. D. Trumpas sakė vyksiąs į Floridą susitikti su aukų artimaisiais, pažiūrėti kaip geriau apsaugoti mokyklas ir „nagrinėti sunkią dvasinės sveikatos problemą“. Susiję straipsniai: Šaudynės Floridos mokykloje: žuvo 17 žmonių, įtariamasis sulaikytas Vienoje Floridos mokyklų trečiadienį į moksleivius ir suaugusius šaudęs ginkluotas 19-metis Nikolas Cruzas ketvirtadienį buvo apkaltintas 17 tyčinės žmogžudystės atvejų, nurodė teismas. D. Trumpas gerokai vėlavo su savo kalba per televiziją tautai. Jis ilgai viešai neišsakė savo nuomonės dėl trečiadienio tragedijos Floridos valstijos mokykloje, kur buvęs moksleivis nušovė 17 žmonių. Kiek anksčiau D. Trumpas įsakė iki pusės stiebo nuleisti vėliavas prie JAV ambasadų, vyriausybinių pastatų ir karinių įstaigų. „Mūsų šalis gedi su tais, kurie neteko savo mylimųjų per šaudymą Marjory Stoneman Douglas mokykloje, Parklande, Floridoje“, – pareiškė jis. Tačiau daugelį stebino tai, kad D. Trumpas dar ilgai niekaip daugiau nesureagavo į šį įvykį. Panašiose situacijose atsidūrę jo pirmtakai kreipdavosi į tautą, siekdami ją paguosti ar suvienyti. Vienas įsimintiniausių Baracko Obamos prezidentavimo įvykių buvo jo ašaringas pasisakymas po 2012 metais įvykusių skerdynių Sandi Huko mokykloje, per kurias buvo nušauta 20 pradinės mokyklos mokinių. D. Trumpas, kaip visada per taisyklių nevaržomą savo prezidentavimą, nusprendė elgtis kitaip. Beveik tuo pačiu metu, kai JAV pareigūnai patvirtino, kad trečiadienio vakarą Floridos mokykloje buvo nušauta 17 žmonių, Baltieji rūmai pranešė, kad tą vakarą D. Trumpas daugiau viešai nekalbės. Tai išgirdęs didžiulis būrys prezidento pasisakymo laukusių žurnalistų netikėtai pasuko prie durų ir išėjo švęsti Valentino dienos, kurią tikėjosi praleisti darbe. Pora žinučių tviteryje Vienintelis D. Trumpo komentaras trečiadienį buvo pora žinučių socialiniame tinkle „Twitter“, kuriose jis pareiškė kalbėjęs su Floridos gubernatoriumi Ricku Scottu ir „bendradarbiaujantis su teisėsauga dėl siaubingo šaudymo Floridos mokykloje“. D. Trumpas rašė skiriantis „savo maldas ir užuojautą siaubingo šaudymo Floridoje aukų šeimoms“. „Amerikos mokykloje joks vaikas, mokytojas ar kas nors kitas neturėtų niekad jaustis nesaugus“, – pridūrė jis. Pirmoji JAV ponia Melania Trump taip pat paskelbė vieną žinutę tame tinkle; tą patį padarė ir viceprezidentas Mike'as Pence'as. Tačiau žurnalistams jau ruošiant klausimus dėl D. Trumpo pozicijos ginklų kontrolės srityje, jo įtariamo romano su porno žvaigžde ir kaltinimų smurtu vienam pagrindinių prezidento patarėjų, Baltieji rūmai trečiadienį visai atšaukė atidėtą prezidento spaudos konferenciją. „Įvykus šiai tragedijai nuolatinės numatytos spaudos konferencijos, apie kurią buvo skelbta anksčiau, nebus“, – paskelbė Sarah Sanders praėjus trims valandoms nuo planuotos spaudos konferencijos pradžios. Ketvirtadieniui spaudos konferencija taip pat nebuvo suplanuota. Tuo tarpu Baltuosiuose rūmuose visada derinama, ką pasakyti po tokių masinių šaudynių ir kaip tai padaryti. „Tai kažkaip jau tampa rutina“, – sakė B. Obama 2015 metais. Artėjant prezidentavimo pabaigai jis sakė jaučiąsis išsikvėpęs, nebežinantis ką pasakyti ir kaip tai galėtų ką nors pakeisti. „Pranešinėjimas yra rutina. Mano atsakymas ant šios pakylos taip pat tampa rutina“, – sakė jis. Tinkamus žodžius sunku parinkti ir dėl Amerikos visuomenės susiskaldymo ginklų kontrolės klausimu. Ketvirtadienio rytą D.Trumpas vėl pasirodė tviteryje. "Esama daug ženklų, kad Floridos šaulys buvo dvasiškai sutrikęs, neišmestas iš mokyklos dėl blogo ir padriko elgesio", - parašė jis. "Kaimynai ir klasės draugai žinojo, kad jis yra didelė problema. Tokiais atvejais privaloma informuoti atitinkamas įstaigas, vėl ir vėl!" - pažymėjo D. Trumpas. Įtariamasis turėjo pusiau automatinį šaunamąjį ginklą "Colt AR-15", esą įsigytą legaliai. Ginklų kontrolės oponentai linkę pasukti debatus taip, kad pagrindinis dėmesys būtų skirtas ginklus naudojančių asmenų elgesiui ir motyvams.

