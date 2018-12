Naujas D. Trumpo pranešimas socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė praėjus dienai, kai vienas aukšto rango respublikonų senatorius pareiškė, kad D. Trumpas pažadėjo palikti karius Sirijoje ir visiškai sunaikinti džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS). Šis pareiškimas atrodo prieštaraujantis D. Trumpo žiniai, kad amerikiečių kariai grįžta namo, sukrėtusiai ne tik JAV sąjungininkus, partneres, bet ir pačios šalies karinę vadovybę. „Jeigu kas nors, o ne Donaldas Trumpas, būtų padaręs, ką aš nuveikiau Sirijoje, kur man tapus prezidentu tvyrojo ISIS (IS) sukelta betvarkė, jis būtų nacionalinis didvyris“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle, panaudodamas kitą IS akronimą. Susiję straipsniai: Irakas teigia, kad jo aviacija Sirijoje nukovė apie 30 IS vadų JAV senatorius: Trumpas lėtina karių išvedimą iš Sirijos „ISIS beveik nebėra; mes po truputį leidžiame mūsų kariams grįžti namo pas savo šeimas, tuo pačiu metu kovodami su ISIS likučiais“, – sakė jis. Sirijoje yra dislokuota maždaug 2 tūkst. JAV ir kitų užsienio šalių karių, padedančių vietos kovotojų pajėgoms kovoti su IS džihadistais, neseniai kontroliavusiems dideles teritorijos Irake ir Sirijoje ir paskelbusiems ten savo „kalifatą“. JAV vadovaujama koalicija pirmuosius reidus prieš IS kovotojus surengė 2014 metų rugsėjį, daugiau nei prieš du metus iki D. Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose. JAV remiamos pajėgos užėmė džihadistų de facto sostinę Raką 2017 metų spalio 17 dieną. Pranešdamas apie amerikiečių pajėgų išvedimą iš Sirijos D. Trumpas pareiškė: „Mes laimėjome prieš ISIS.“ Vis dėlto manoma, kad net ir po „kalifato“ žlugimo Sirijoje yra likę tūkstančiai IS kovotojų. Kariuomenės ir saugumo ekspertai pareiškė, kad D. Trumpas pagražino esamą padėtį, ir paragino neskubėti išvesti kariuomenės iš Sirijos. D. Trumpas taip pat nori perpus sumažinti 14 tūkst. karių kontingentą Afganistane, tačiau kol kas oficialiai apie šį savo sprendimą nepranešė. Staiga D. Trumpo paskelbti sprendimai mažinti JAV karinį vaidmenį užsienyje paskatino atsistatydinti gynybos sekretorių Jamesą Mattisą, vieną iš šios administracijos sunkiasvorių. Sekmadienį respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, reiškęs susirūpinimą dėl šio D. Trumpo sprendimo, po dvi valandas trukusių pietų su prezidentu pareiškė, kad D. Trumpas „supranta, kad darbą reikia užbaigti“. „Manau, kad prezidentas yra pasiryžęs užtikrinti, kad mums pasitraukiant iš Sirijos ISIS bus visiškai nugalėta“, – sakė L. Grahamas. Kitas balsingas amerikiečių karių išvedimo kritikas – JAV kariuomenės atsargos generolas Stanley McChrystalas, vadovavęs tarptautinėms pajėgoms Afganistane – sekmadienį kalbėdamas televizijos ABC laidoje „This Week“ perspėjo, kad JAV karių išvedimas gali sukelti „didesnį nestabilumą“ visame regione. „Agitavau už karių išvedimą iš Sirijos ir kitų vietų. Dabar, kai pradedu tai daryti, Melagingų naujienų žiniasklaida arba kai kurie nevykę generolai, kuriems nepavyko atlikti šio darbo prieš mane, mėgsta skųstis manimi ir mano taktika, kuri yra sėkminga“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ pirmadienį.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.