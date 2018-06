Nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas į Maskvą vyks kitą savaitę, ketvirtadienį informavo Baltieji rūmai. „Svarstome galimybes“, – atsakė D. Trumpas, paklaustas apie galimą jo susitikimą su V. Putinu. Tokios aukšto lygio derybos atsidurtų po didinamuoju stiklu, nes Vašingtone tebesitęsia tyrimas dėl galimo Rusijos kišimosi į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus bei įtariamo Maskvos susimokymo su D. Trumpo kampanija. Rusijos ir Vakarų žiniasklaida jau kurį laiką spėlioja, ar itin laukiamas prezidentų susitikimas įvyks; pirmąkart D. Trumpas ir V. Putinas idėją surengti tokias derybas iškėlė kovą. Apie J. Boltono vizitą pranešta praėjus beveik dviem savaitėms nuo D. Trumpo pareiškimo, kad Rusija turėtų būti sugrąžinta į galingųjų valstybių Didžiojo septyneto (G-7) klubą, iš kurio ši šalis buvo pašalinta dėl 2014-aisiais įvykdytos Krymo aneksijos. Baltieji rūmai pranešė, kad nacionalinio saugumo patarėjas birželio 25-27 dienomis susitiks su JAV sąjungininkais Londone ir Romoje, o vėliau vyks į Maskvą. Antradienį Kremlius nurodė, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimo rengti neplanuojama iki liepos 11-ąją prasidėsiančio NATO viršūnių susitikimo Briuselyje, kur laukiama ir JAV lyderio. D. Trumpas turėtų dalyvauti liepos 11-12 dienomis vyksiančiame viršūnių susitikime, o vėliau jis vyks į Didžiąją Britaniją, kur susitiks su premjere Theresa May ir karaliene Elizabeth II (Elzbieta II). Anksčiau šį mėnesį V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su savo kolega amerikiečiu, kai tik Vašingtonas bus tam pasirengęs. Pasak Rusijos vadovo, jųdviejų susitikimas galėtų įvykti Vienoje. Nepaisant Europos Sąjungos Maskvai paskelbtų sankcijų, Austrija tebėra gana artima Rusijai; kitaip nei nemažai kitų Bendrijos valstybių, Viena neišsiuntė rusų diplomatų, kai Britanijoje buvo apnuodytas buvęs dvigubas rusų šnipas ir jo dukra. Santykiai tarp Vašingtono ir Maskvos yra įtempti dėl tyrimo dėl Rusijos kišimosi į rinkimus, šnipo apnuodijimo Britanijoje bei D. Trumpo sprendimo pasitraukti iš Irano branduolinio susitarimo. Pastarąjį kartą V. Putinas ir D. Trumpas buvo trumpam susitikę 2017-ųjų lapkritį Vietname per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimą.

