Trumpas svarsto galimybę paskelbti karantiną trijose valstijose

Vis dėlto valstybės vadovas nepaminėjo, kokie konkrečiai suvaržymai galėtų būti įvesti.

„Norėčiau pamatyti NY karantinuotą, nes tai yra karštasis židinys – karantinuoti Niujorką, Naująjį Džersį, galbūt dar vieną ar dvi kitas vietas, kai kurias Konektikuto dalis“, – išvykdamas iš Baltųjų rūmų sakė D. Trumpas.

Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo, anksčiau šeštadienį pasikalbėjęs su D. Trumpu, sakė, kad šis klausimas per diskusijas nebuvo aptartas.

„Nežinau, ką tai reiškia, – per spaudos konferenciją sakė gubernatorius. – Nežinau, kaip tai galėtų būti teisiškai įgyvendinta. Be to, medicinos požiūriu, nežinau, ką tuo pasiektumėte.“

„Tačiau galiu jums pasakyti – man tai nė kiek nepatinka. Netgi nesuprantu, kas tai yra – man tai nė kiek nepatinka“, – pabrėžė A. Cuomo.

Kaip rodo Johnso Hopkinso universiteto duomenys, iki šiol Niujorko valstijoje užregistruota daugiau kaip 52 tūkst. koronaviruso infekcijos COVID-19 atvėjų, mažiausiai 728 žmonės mirė.