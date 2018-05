„Norėčiau kalbėti, bet turiu įsitikinti, kad su mumis bus elgiamasi teisingai“, – sakė D. Trumpas žurnalistams. „Norėčiau kalbėti, nes mes nepadarėme nieko blogo“, – pridūrė jis. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad dauguma R. Muellerio komandoje dirbančių patyrusių teisininkų yra demokratai, tad su juo būtų elgiamasi šališkai. Tyrėjai nagrinėja, ar D. Trumpo rinkimų kampanijos štabas, ruošdamasis 2016 metų rinkimams, slapta bendradarbiavo su Maskva bei aiškinasi, ar dabartinis prezidentas mėgino neteisėtai sutrukdyti R. Muellerio tyrimui. „Problema, kad turime 13 žmonių, kurie yra demokratai – tikri demokratai. Jie yra pikti demokratai, o tai nėra teisinga padėtis“, – Baltuosiuose rūmuose pareiškė D. Trumpas, ruošdamasis kelionei į Teksasą. Susiję straipsniai: Trumpas pripažino grąžinęs savo advokatui sumą, kurią šis sumokėjo pornoaktorei už tylą JAV Atstovų Rūmų Žvalgybos komitetas paskelbė galutinę tyrimo dėl Rusijos ataskaitą „Turiu įsitikinti, kad su mumis bus elgiamasi teisingai, nes dabar visi mato, kad tai yra tikra raganų medžioklė“, – aiškino jis. „Nebuvo jokio sąmokslo su rusais. Nebuvo nieko ir nebuvo trukdoma (vykdyti teisingumą)", – pridūrė prezidentas. D. Trumpas taip pat nesureikšmino savo naujojo teisininko ir buvusio Niujorko mero Rudy Giuliani pareiškimo, kad prezidentas sąmoningai grąžino savo asmeniniam advokatui Michaelui Cohenui 130 tūkst. JAV dolerių (108,5 tūkst. eurų) sumą, sumokėtą pornožvaigždei Stormy Daniels (Stormi Daniels). M. Cohenas sumokėjo S. Daniels pinigų prieš pat rinkimų dieną, kad ši viešai nekalbėtų apie numanomą savo romaną su D. Trumpu. Anksčiau atkakliai teigęs nieko nežinąs apie šį atsiskaitymą, D. Trumpas po R. Giuliani pareiškimo ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ pripažino, kad M. Cohenas išmokėjo pinigų iš atskirų nuo kampanijos lėšų, siekdamas „užkirsti kelią jos išgalvotiems melagingiems ir plėšikiškiems kaltinimams dėl romano“. D. Trumpas pavadino šią istoriją „nesąmone“ ir pareiškė, kad R. Giuliani vis dar susipažįsta su savo nauju darbu teisininkų komandoje. „Rudy yra šaunuolis, tačiau jis ką tik pradėjo dirbti ir dar nebuvo iki galo su viskuo susipažinęs“, – teigė Baltųjų rūmų šeimininkas.

