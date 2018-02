Baltųjų rūmų atstovo spaudai pavaduotojas Hoganas Gidley sako, kad numatytas 3,9 mlrd. JAV dolerių „fiksuotos kainos kontraktas“ „sutaupys daugiau kaip 1,4 mlrd. dolerių mokesčių mokėtojų pinigų“; šis lėktuvas vadinamas „Air Force One“, kai juo skrenda prezidentas. Kaip sakoma „Boeing“ pranešime, firma „didžiuojasi teise statyti naujos kartos „Air Force One“ lėktuvą“. „Prezidentas D. Trumpas išsiderėjo gerą amerikiečiams sandorį“, – pažymi firma. Sutartyje numatyta pagaminti du komercinius lėktuvus „747-800“ ir modifikuoti juos įranga, reikalinga prezidentui: tai ir išorinis trapas, ir didelė virtuvė, ir saugios ryšių priemonės. 2016-ųjų gruodį D. Trumpas piktinosi „absurdiška“ legendinio orlaivio kaina bei grasino nutraukti kontraktą su „Boeing“, jei kompanija nesumažins prezidentinio lėktuvo kainos – 4 mlrd. dolerių (3,3 mlrd. eurų). Tuo metu „Boeing“ pažadėjo sukontroliuoti savo lėktuvų gamybos išlaidas. Kol kas apie naująjį Baltųjų rūmų ir „Boeing“ susitarimą daugiau detalių neskelbiama. Garsieji baltos iš žydros spalvos lėktuvai su užrašu „The United States of America“ ir JAV vėliava ant uodegos yra laikomi JAV galybės simboliu. Tačiau dabartiniai dviejų denių prezidentiniai lėktuvai „747-200“, užsakyti dar Ronaldo Reagano (Ronaldo Reigano) ir pradėti naudoti 1990 metais, jau sensta. Šie orlaiviai aprūpinti daugybe saugumo ir gynybos priemonių, kurių dauguma yra įslaptintos; be kita ko, tie lėktuvai gali pasipildyti kuro skrydžio metu.

