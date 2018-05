Žvaigždė į Baltuosius rūmus atvyko vilkėdama juodą kostiumėlį ir avėdama geltonus aukštakulnius, pranešė naujienų agentūros AFP fotografas.

K. Kardashian turėjo susitikti su prezidento padėjėju ir žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), kuris vadovauja Baltųjų rūmų pastangoms vykdyti teisingumo reformą.

Tačiau galiausiai ji susitiko su kitu televizijos veidu – prezidentu D. Trumpu, kuris anksčiau garsėjo savo realybės šou „Mokinys“ (The Apprentice)".

„Puikus šiandienos susitikimas su @KimKardashian, kalbėjome apie kalėjimų reformą ir nuosprendžių priėmimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentas ir pridėjo susitikimo nuotrauką iš Ovaliojo kabineto, kurioje prezidentas plačiai šypsosi.

37 metų K. Kardashian garsėja televiziniu gyvenimu, bet taip pat aktyviai ragino paleisti 62 metų Alice Marie Johnson, kuri už nesmurtinį, su narkotikais susijusį nusikaltimą kalėjime sėdi daugiau kaip du dešimtmečius.

Griežtų baudžiamojo teisingumo įstatymų peržiūra buvo ankstesnio prezidento Baracko Obamos administracijos prioritetas, bet jam nepavyko užsitikrinti Kongreso paramos ir tai išprovokavo virtinę prezidento malonės suteikimų.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018