„Birželio 12-ąją gali nepavykti (susitikti su Kim Jong Unu)“, – pareiškė JAV vadovas. „Jei tai neįvyks (tądien), galbūt įvyks vėliau“, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose prasidėjus jo susitikimui su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu. Vis dėlto JAV vadovas pridūrė esąs įsitikinęs, kad Kim Jong Unas yra pasiryžęs atsisakyti savo branduolinės programos, nors tarptautinėje bendruomenėje būgštaujama, kad Pchenjanas gali persigalvoti. „Manau, kad jis (nusiteikęs) rimtai. Manau, kad jis tikrai (nusiteikęs) labai rimtai“, – sakė D. Trumpas apie Pchenjano denuklearizaciją. „Jis bus itin laimingas, – sakė JAV prezidentas apie Kim Jong Uną, jei jų susitarimas bus įgyvendintas. – Jis bus labai laimingas.“

