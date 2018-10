Dainininkė sekmadienį parėmė jos gimtojoje valstijoje į JAV Kongreso aukštuosius rūmus kandidatuojantį Philą Bredeseną, taip pat griežtai sukritikavo jo varžovę respublikonę Marshą Blackburn, šiuo metu dirbančią Atstovų Rūmuose. Prezidentas buvo paprašytas pakomentuoti šį žingsnį ir sakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose esąs „tikras, kad Taylor Swift nieko nežino“ apie Ph. Blackburną. „Tarkim, kad dabar Taylor muzika man patinka apie 25 proc. mažiau“, – šelmiškai šypsodamasis pridūrė D. Trumpas. Vis dėlto pažymėtina, kad D. Trumpas jau ne vienerius metus žinomas kaip T. Swift gerbėjas. „Džiugu girdėti, kad @taylorswift13 gruodžio 5-ąją bus viena iš „Grammy“ nominacijų specialaus renginio vedėjų. Taylor yra nuostabi!“ – būsimasis JAV vadovas parašė per „Twitter“ 2012 metų spalį. Tų metų rugpjūtį jis paskelbė tiesioginį kreipimąsi į T. Swift: „Ačiū už gražią nuotrauką – tu fantastiška!“ Iki šiol dainininkė stengdavosi nesikišti į politiką, bet sekmadienį pareiškė savo 112 mln. „Instagram“ sekėjų, kad privalo pasisakyti artėjant lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. „Kaip ir anksčiau, norėčiau toliau per rinkimus balsuoti už moteris. Tačiau negaliu palaikyti Marshos Blackburn. Jos balsavimai Kongrese mane šokiruoja ir baugina“, – rašo 28 metų atlikėja. „Ji balsavo prieš vienodą moterų ir vyrų darbo užmokestį, prieš įstatymo dėl smurto prieš moteris, kuriuo siekiama apsaugoti moteris nuo smurto artimoje aplinkoje, persekiojimo ir išprievartavimo per pasimatymą, pratęsimą“, – tęsė dainininkė. Praėjusiais metais T. Swift laimėjo bylą prieš buvusį radijo laidų vedėją, kurį apkaltino per vieną renginį ją grabinėjus. M. Blackburn „mano, kad įmonės gali atsisakyti teikti paslaugas homoseksualioms poroms; ji taip pat mano, kad joms neturėtų būti leidžiama tuoktis“, rašo atlikėja. „Tai nėra mano tenesietiškos vertybės. Balsuosiu už kandidatą į senatorius Philą Bredeseną ir kandidatą į Atstovų Rūmų narius Jimą Cooperį“, – savo „Instagram“ paskyroje rašo T. Swift. Ji taip pat paragino savo gerbėjus registruotis balsavimui. „Prašau, prašau pasidomėkite kandidatais, dalyvaujančiais rinkimuose jūsų valstijoje, ir balsuokite už tuos, kurių vertybės labiausiai atitinka jūsiškes“, – rašo dainininkė. „Daugeliui mūsų gali nepavykti rasti kandidato ar partijos, su kuriais mūsų požiūriai 100 procentų sutaptų visais klausimais, tačiau privalome bet kokiu atveju atiduoti savo balsą“, – rašoma atlikėjos žinutėje.

