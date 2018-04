„Manau, (su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu) susitiksime per artimiausias tris keturias savaites“, – pareiškė jis per Mičigane surengtą mitingą. JAV prezidentas pridūrė, jog „tai turi būti labai svarbus susitikimas“, susijęs su Korėjos pusiasalio denuklearizacijos klausimu. Jis pažymėjo, kad su Šiaurės Korėja „nežaidžia žaidimų“. Kiek anksčiau socialiniame tinkle „Twitter“ D. Trumpas parašė turėjęs „labai ilgą ir labai gerą“ pokalbį telefonu su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu. Susiję straipsniai: Ekspertas: Trumpo pašalinimas Putinui turėtų siaubingų padarinių Trumpas po pokalbio su Pietų Korėjos vadovu: „viskas klostosi puikiai“ „Viskas klostosi puikiai, susitikimo su Šiaurės Korėja vieta ir laikas bus nustatyti“, – pažymėjo JAV prezidentas. Remdamasi aukšto rango JAV pareigūnu, žiniasklaida skelbė, jog svarstoma galimybė JAV ir Šiaurės Korėjos aukščiausiojo lygio susitikimą surengti, be kita ko, Singapūre. Tuo tarpu Pietų Korėjos prezidento administracija, informuodama apie Moon Jae-ino telefono pokalbį su D. Trumpo, pranešė, jog prezidentai pasidalijo nuomonėmis apie dvi ar tris galimas JAV ir Šiaurės Korėjos aukščiausiojo lygio susitikimo vietas.











