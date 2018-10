Turkijos pareigūnai įtaria, kad žurnalistas, nevengęs kritikuoti Rijado vyriausybės, buvo nužudytas, kai užėjo į Saudo Arabijos konsulatą Stambule. D. Trumpo administracija smarkiai padidino spaudimą Rijadui, nors iš pradžių gana santūriai reagavo į pastaruoju metu straipsnius JAV dienraščiui „The Washington Post“ rašiusio J. Khashoggi dingimą Stambule spalio 2 dieną. D. Trumpas sakė „daugiau nei vieną kartą“ kalbėjęs „aukščiausiu lygiu“ su partneriais Saudo Arabijoje, kuri yra viena artimiausių JAV sąjungininkių ir labai svarbi rinka Amerikos ginklų pramonei. „Reikalaujame visko, – sakė prezidentas žurnalistams. – Negalime leisti, kad tai nutiktų – nei žurnalistams, nei kam nors kitiems.“ „Esame labai nusivylę matydami tai, kas vyksta. Mums tai nepatinka ir ketiname viską iki galo išsiaiškinti“, – pridūrė jis. 22 Amerikos senatoriai parašė D. Trumpui, reikalaudami pasitelkti Pasaulinį Magnitskio žmogaus teisių atskaitomybės aktą, įpareigojantį prezidentą pradėti tyrimą ir nustatyti, ar turi būti skelbiamos sankcijos. Šis aktas pasitelkiamas tais atvejais, kai esama įtarimų dėl „neteisminės egzekucijos, kankinimo ar kitokio pobūdžio rimto tarptautiniu mastu pripažįstamų žmogaus teisių pažeidimo asmens, besinaudojančio saviraiškos laisve, atžvilgiu“, rašo senatoriai. D. Trumpo atstovė spaudai Sarah Sanders žurnalistams sakė, kad per dvi pastarąsias dienas prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas, valstybės sekretorius Mike'as Pompeo bei valstybės vadovo patarėjas ir jo žentas Jaredas Kushneris kalbėjosi su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu. Jungtinės Valstijos nepatvirtino Turkijos pareiškimo, kad J. Khashoggi, vienas iš karaliaus Salmano ir jo sūnaus princo Mohammedo režimo kritikų, buvo įviliotas į konsulatą Stambule ir nužudytas. Anot Ankaros, žurnalistą nužudė 15 vyriausybės smogikų grupė, kurią į Stambulą pasiuntė Rijadas. „The Washington Post“ trečiadienį pranešė, kad sosto įpėdinis princas Mohammedas asmeniškai nurodė surengti operaciją prieš J. Khashoggi. Dienraštis, remdamasis neįvardytais JAV pareigūnais, susipažinusiais su slapta žvalgybine informacija, rašo, kad viename iš pasiklausytų pokalbių girdėti, kaip Saudo Arabijos pareigūnai aptaria planą, kaip išvilioti J. Khashoggi iš JAV Virdžinijos valstijos, kurioje jis gyveno, ir jį sulaikyti. Ši byla sukėlė didžiulį žmogaus teisių ir žurnalistų organizacijų pasipiktinimą. Pasak S. Sanders, per pokalbius telefonu su princu Mohammedu J. Boltonas, J. Kushneris ir M. Pompeo „paprašė pateikti daugiau detalių ir paragino Saudo Arabijos vyriausybę užtikrinti tyrimo proceso skaidrumą“. D. Trumpas taip pat pranešė ketinantis Baltuosiuose rūmuose susitikti su J. Khashoggi sužadėtine Hatice Cengiz.

