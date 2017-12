D. Trumpas laikraščiui sakė manantis, kad šį tyrimą vykdantis specialusis prokuroras Robertas Muelleris su juo elgsis sąžiningai. Toks požiūris skiriasi nuo neseniai respublikonų reikštų abejonių dėl R. Muellerio patikimumo. Ši partija nori, kad naujas nepriklausomas prokuroras ištirtų, ar D. Trumpo atžvilgiu elgiamasi šališkai. „Dėl to šalis atrodo labai blogai, jos pozicija labai bloga, – D. Trumpas sakė „The New York Times“. – Kuo greičiau tai bus išspręsta, tuo geriau bus šaliai.“ Prezidentas pridūrė nesirūpinantis dėl vykdomo tyrimo, anot jo advokatų, turėjusiu baigtis iki Padėkos dienos praeitą mėnesį. Prezidentas tikino, kad „visi žino“, jog nebuvo jokio sąmokslo su Rusija. Susiję straipsniai: „Politico“ paskelbė šių metų politikos laimėtojus ir pralaimėtojus JAV ambasada: JAV konsulinės misijos Turkijoje atnaujina vizų išdavimą „Nebuvo jokio sąmokslo. Bet manau jis elgsis sąžiningai “, – kalbėdamas apie R. Muellerį sakė D. Trumpas. Prezidentas pakartojo, kad jam metamus kaltinimus išgalvojo demokratai – kaip „apgavystę, klastą, pasiteisinimą, kodėl pralaimėjo rinkimus“, rašo „The New York Times“. Tuo pačiu D. Trumpas atsiribojo nuo buvusio jo kampanijos pirmininko Paulo Manaforto. Spalį jis tapo pirmuoju R. Muellerio tyrimo subjektu, sulaukusiu oficialių kaltinimų. „Jis man dirbo – gal apie pusketvirto mėnesio?“ – laikraščiui sakė D. Trumpas ir priminė, kad P. Manafortas anksčiau palaikė ryšius su kitais respublikonais, tokiais kaip Johnas McCainas ir Ronaldas Reaganas. Dienraštis citavo D. Trumpo žodžius, jog jam „gaila“, kad nuo vadovavimo tyrimui nusišalino generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas. Prezidentas pabrėžė, kad nenori „kalbėti apie ištikimybės reikalus“, bet ankstesnio prezidento Baracko Obamos paskirtas generalinis prokuroras Ericas Holderis „visiškai jį gynė“. Paklaustas apie galimybę atnaujinti tyrimą dėl jo buvusios varžovės demokratės Hillary Clinton privataus elektroninių pašto naudojimo tarnybos reikalams, D. Trumpas nenukrypo nuo tyrimo dėl slaptų susitarimų temos. Prezidentas laikraščiui sakė, kad „vildamasis, kad su manimi bus elgiamasi teisingai, į tą reikalą per daug nesikišau“.

