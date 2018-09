D. Trumpas klausė, ar nepasirašytą nuomonę galima laikyti išdavikiška, užsipuolė laikraštį dėl šio „bailaus“ laiško ir abejojo tuo, kad aukšto rango pareigūnas, kuriam tas laiškas priskiriamas, išvis egzistuoja. „IŠDAVYSTĖ?“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas, reaguodamas į straipsnį pavadinimu „Priklausau pasipriešinimui Trumpo administracijoje“ (I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration). Jame teigiama, kad patys prezidento darbuotojai laiko lyderį pavojingu šaliai. „Ar vadinamasis administracijos aukšto rango pareigūnas iš tikrųjų egzistuoja, ar tai tik Žlungantis „New York Times“ su dar vienu netikru šaltiniu? – rašė D. Trumpas. – Jeigu BAILUS anonimas tikrai egzistuoja, „The Times“ privalo nacionalinio saugumo tikslais iškart perduoti jį/ją vyriausybei!“ Straipsnyje anoniminis pareigūnas akcentuoja, kad žmonės administracijoje yra įsipareigoję laikytis respublikonų darbotvarkės ir nepalaiko opozicijoje esančių demokratų. Tačiau pareigūnas rašė: „Manome, kad pirmutinė mūsų pareiga yra (pareiga) šiai šaliai, o prezidentas ir toliau veikia tokiu būdu, kuris yra žalingas mūsų respublikos klestėjimui.“ „Daugelis aukšto rango pareigūnų jo paties administracijoje uoliai dirba, iš vidaus siekdami žlugdyti jo darbotvarkės dalis ir blogiausius jo polinkius, – rašė pareigūnas. – Aš žinau. Esu vienas iš jų.“ Straipsnis pasirodė kitą dieną po to, kai buvo paskelbtos skandalingos būsimos knygos ištraukos, kuriose taip pat teigiama, kad Baltųjų rūmų darbuotojai nuolat stengiasi stabdyti blogiausius prezidento užmojus. „The New York Times“ pripažino žengęs „retą žingsnį“ ir publikavęs anoniminę nuomonę, bet sakė, kad minimo pareigūno darbui iškiltų pavojus, jei jis būtų identifikuotas. Laikraštis pridūrė žinantis, kas parašė straipsnį. „Manome, kad šio esė publikavimas anonimiškai yra vienintelis būdas savo skaitytojams pateikti vieną svarbią perspektyvą“, – pažymėjo laikraštis. „Prezidento amoralumas“ Anonimo straipsnyje „The New York Times“ aprašoma „dviejų kelių“ padėtis, kai D. Trumpas sako viena, o jo darbuotojai sąmoningai daro kita, pavyzdžiui, kalbant apie prezidento teikiamą „pirmenybę autokratams ir diktatoriams“. Darbuotojai ėmėsi aktyvių veiksmų apsisaugoti nuo D. Trumpo „skuboto, priešiško, riboto ir neefektyvaus“ vadovavimo stiliaus, rašė autorius. „Problemos šaknis yra prezidento amoralumas, – teigė jis. – Štai kodėl daug Trumpo paskirtų žmonių pažadėjo daryti, ką galime, kad išsaugotume savo demokratines institucijas trukdydami p. Trumpo neprotingesnėms paskatoms, kol jis pasitrauks iš posto.“ D. Trumpas užsipuolė autorių ir „nesąžiningą“ laikraštį. „Jiems nepatinka Donaldas Trumpas, o man nepatinka jie, – pareiškė prezidentas. – Tad jei žlungantis „New York Times“ turi anoniminį redakcijos straipsnį, ar galit patikėti? – anoniminį, tai reiškia bailų, bailų redakcijos straipsnį, mes puikiai dirbame.“ Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders straipsnį pavadino „niekingu, neapgalvotu ir savanaudišku“, ir smerkė laikraštį dėl jo publikavimo. „2016 metais už prezidentą Donaldą J. Trumpą balsavo beveik 62 mln. žmonių, – sakė S. Sanders. – Nė vienas iš jų nebalsavo už bailų, anoniminį žlungančio „New York Times“ šaltinį.“ Minimas straipsnis, regis, paremia netrukus pasirodysiančios žurnalisto Bobo Woodwardo knygos „Baimė: D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose“ (Fear: Trump in the White House) teiginius apie praktiškai susiformavusią panašiai mąstančių Baltųjų rūmų ir vyriausybės pareigūnų kliką, bandančią trukdyti D. Trumpui priimti sprendimus, kenkiančius JAV ekonomikai ir nacionaliniam saugumui. „The New York Times“ straipsnio autorius teigia, kad kitokia nuomonė ir priešinimasis D. Trumpo Baltuosiuose rūmuose yra net didesni, nei aprašė B. Woodwardas. Pasak pareigūno, administracijoje nuo pat pradžių kai kurie pareigūnai patyliukais aptarinėjo galimybes pasinaudoti JAV konstitucijos 25-ąja pataisa dėl prezidento, laikomo negalinčiu atlikti savo pareigų, nušalinimo. „Tačiau niekas nenorėjo skubinti konstitucinės krizės. Tad darysime, ką galime, kad kreiptume administraciją teisinga kryptimi, kol tai vienaip ar kitaip baigsis“, – pridūrė straipsnio autorius.

