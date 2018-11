„Su džiaugsmu skelbiu, kad šiandienos laimingųjų paukščių vardai Carrots (angl. Morkos) ir Peas (Žirneliai). Šitie kalakutai buvo išrinkti per atvirą balsavimą“, – sakė D. Trumpas ant Baltųjų rūmų pievelės. Pasak prezidento, šie du kalakutai buvo išrinkti iš 50 paukščių, ir dabar jie bus išsiųsti gyventi į vieną kalakutyną Lisbergo mieste Virdžinijos valstijoje. „Suteiksiu malonę abiem paukščiams: tiek Carrots, tiek Peas. Linkiu visiems amerikiečiams geros Padėkos dienos“, – sakė JAV lyderis. D. Trumpas taip pat tęsė abejotinų prezidentinių pokštų per šią ceremoniją tradiciją. Jis šįkart pareiškė, kad demokratai jo vietoje paskelbtų kalakutams verdiktus. Kaip kilo tradicija suteikti malonę kalakutams, nėra aišku. Istorijos apie kalakutus, kurių buvo pasigailėta, siekia XIX amžių, prezidento Abrahamo Lincolno laikus: pasakojama, kad jo sūnus įtikino tėvą palikti vieną paukštį gyvą. Pirmasis Amerikos prezidentas, oficialiai išgelbėjęs kalakutą nuo mėsininko peilio, buvo Johnas F. Kennedy, padaręs tai 1963 metų lapkritį, tačiau „oficialus“ prezidento malonės suteikimo kalakutams „ritualas“ Baltuosiuose rūmuose atliekamas nuo 1989 metų, kai vadovavo prezidentas George'as H. W. Bushas. Padėkos diena Jungtinėse Valstijose švenčiama kasmet paskutinį lapkričio ketvirtadienį, šiemet tai – lapkričio 22-oji.

