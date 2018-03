„Manau, kad jie nori taikytis. Manau – pats laikas“, – kalbėjo D. Trumpas savo šalininkams per mitingą Pensilvanijoje, Jis dar pridūrė tikįs Pchenjanu, pareiškusiu, kad „neleis raketų“, kai abi pusės nagrinėja, kaip būtų galima surenti tokį istorinį susitikimą. „Manau, mes parodėme didžią galią; manau, tai irgi svarbu“, – pridūrė jis. Leisdamasis kelionėn į Pensilvaniją D. Trumpas sakė žurnalistams numatąs „milžiniška sėkmę“ derybose su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. „Manau, Šiaurės Korėja ketina veikti puikiai; aš manau, turėsime milžinišką sėkmę.... Turime didžiulį palaikymą“, – sakė jis lipdamas į sraigtasparnį kelionei į Pensilvaniją, turėdamas omenyje Kinijos ir Japonijos palaikymą. Susiję straipsniai: Kinija ragina JAV ir Šiaurės Korėją kuo greičiau pradėti derybas Iš Šiaurės Korėjos lyderio – pažadas kaimynei Pietų Korėjai „Jie žada kol kas nešaudyti raketų, ir jie linkę atsisakyti branduolinių ginklų. Taigi, bus puiku“, – pridūrė D.Trumpas. Per mitingą Mėnulio gyvenvietėje Pensilvanijoje jis gyrė Kim Jong Uną, kad sumažindamas Šiaurės Korėjos branduolinę grėsmę, jis išgelbėjęs Pietų Korėjoje vykusias Žiemos olimpines žaidynes. „Sunkoka pardavinėti bilietus, kai manai, jog tau ketina smogti branduoliniu ginklu“, – pažymėjo JAV prezidentas. Anksčiau D. Trumpas sakė, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas palankiai įvertino jo sprendimą rinktis diplomatiją, o ne „nelaimę pranašaujančią“ alternatyvą; be to Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe „labai entuziastingai“ reagavęso į jo derybas su Šiaurės Korėja. Nutaręs priimti Šiaurės Korėjos lyderio kvietimą susitikti gegužę, D. Trumpas su šių Azijos šalių vadovais kalbėjosi telefonu penktadienį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.