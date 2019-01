„Priežastis, kodėl Sarah Sanders dažnai nebeina ant „pakylos“, yra ta, kad žiniasklaida apie ją rašo labai nemandagiai ir netiksliai, ypač tam tikri spaudos atstovai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas. „Liepiau jai nesivarginti, naujienos vis tiek pasieks (žmones)! Dauguma niekada nerašys apie mus teisingai, todėl (yra) terminas: melagingos naujienos!“ – tęsė prezidentas. Baltųjų rūmų spaudos konferencijų salė, turėjusi svarbų vaidmenį skelbiant žiniasklaidai ankstesnių prezidentų žinutes, į valdžią atėjus D. Trumpui tapo gana retai naudojama. Pastarąjį kartą S. Sanders į žurnalistų klausimus atsakinėjo gruodžio 18-ąją. Sausio 3-ąją ant konferencijų salės pakylos netikėtai pasirodė pats D. Trumpas. Jis pasakė kalbą apie pasienio saugumą, tačiau į žurnalistų klausimus neatsakinėjo. D. Trumpas dažnai skundžiasi, kad žiniasklaida neteisingai rašo apie jo prezidentavimą. Dažnai šie ginčai tampa asmeniniais, ir prezidentas su savo patarėjais ima viešai įžeidinėti ar bausti savo nemėgstamiausius žurnalistus. Lapkritį po kovingos spaudos konferencijos, per kurią televizijos CNN žurnalistas Jimas Acosta susiginčijo su D. Trumpu, Baltieji rūmai buvo atėmę šio reporterio akreditaciją. Tačiau federaliniam teismui nusprendus, kad tai buvo padaryta neteisėtai, leidimas žurnalistui buvo grąžintas. Nors dabar reguliarių oficialių spaudos konferencijų Baltuosiuose rūmuose rengiama mažiau, S. Sanders dažnai su žurnalistais susitinka spontaniškomis aplinkybėmis. Pats D. Trumpas irgi gana dažnai sutinka atsakyti į žurnalistų klausimus, ir yra neįprastai prieinamas žiniasklaidai. Vis dėlto sulaukęs klausimų Ovaliajame kabinete ar prieš lipdamas į savo orlaivį prezidentas yra linkęs skubėti ir vengia tolesnių klausimų.

