JAV prezidentas taip pat nurodė, kad po šio pokalbio išsiunčia į Saudo Arabiją savo diplomatijos vadovą. „Ką tik kalbėjausi su Saudo Arabijos karaliumi, kuris neigia ką nors žinantis apie tai, kas galėjo nutikti „mūsų Saudo Arabijos piliečiui“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas ir pridūrė, kad „nedelsdamas siunčia“ valstybės sekretorių Mike'ą Pompeo susitikti su karaliumi.

