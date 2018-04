„Esame dar toli nuo susitarimo su Šiaurės Korėja. Galbūt viskas pavyks, galbūt ne – tik laikas parodys. ... Tačiau tas darbas, kurį dabar darau, turėjo būti padarytas jau seniai!“ – pareiškė Amerikos prezidentas. Šiuo metu Vašingtono ir Pchenjano atstovai rengiasi šalių vadovų susitikimui. Anksčiau skelbta, kad D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas gali įvykti šią gegužę, po balandžio 27 d. numatyto dviejų Korėjų viršūnių susitikimo demilitarizuotoje zonoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.