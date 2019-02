Vietname D. Trumpas pareiškė, jog Šiaurės Korėjos lyderis jam pasakęs, kad „nieko apie tai nežinojo, ir aš tikiu jo žodžiais“. Šis JAV prezidento pareiškimas priminė kitus atvejus, kai jis buvo linkęs tikėti autokratų pareiškimais, o ne savo žvalgybos agentūromis. Pavyzdžiui, jis stojo Saudo Arabijos karališkosios šeimos pusėn žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo klausimu ir parėmė Rusijos prezidento Vladimiro Putino tvirtinimus, esą Maskva nesikišo į 2016-ųjų rinkimus Jungtinėse Valstijose. D. Trumpo komentarai apie JAV studento Otto Warmbier atvejį netrukus sulaukė greitos Ohajo respublikono senatoriaus Robo Portmano reakcijos. Jis sakė: „Privalome prisiminti Otto ir niekada neturėtume paleisti nuo kabliuko Šiaurės Korėjos už tai, ką ji jam padarė.“ Susiję straipsniai: Šiaurės Korėjos diplomatijos vadovas: Pchenjanas JAV pateikė „realistišką pasiūlymą“ Pompeo: derybos su Šiaurės Korėja bus atnaujintos R. Portmanas palaikė ryšius su O. Warmbier šeima nuo to laiko, kai jaunuolis iš Sinsinačio 2016-ųjų pradžioje buvo įkalintas Šiaurės Korėjoje. O. Warmbier į Šiaurės Korėją buvo nuvykęs kaip turistas. Jis šioje šalyje dėl politinio plakato vagystės iš viešbučio buvo areštuotas ir nuteistas 15 metų sunkiųjų darbų. Šiaurės Korėjos režimas sakė, kad O. Warmbier į komą nugrimzdo netrukus po įkalinimo 2016 metų kovą. Esą amerikietis netrukus po teismo susirgo botulizmu, jam buvo duota migdomųjų tabletė, kurią išgėręs vaikinas nugrimzdo į komą. 22 metų vaikinas, kuriam buvo nustatytas smarkus smegenų pažeidimas, 2017-ųjų vasarą buvo su medikų priežiūra evakuotas į Jungtines Valstijas. Nepraėjus nė savaitei po sugrąžinimo į tėvynę jis mirė savo mieste Sinsinatyje Ohajo valstijoje, apsuptas artimųjų. Jaunuolio šeima tvirtino, kad Šiaurės Korėjoje jis buvo kankinamas. Pernai vienas JAV teismas nurodė Šiaurės Korėjai sumokėti O. Warmbier artimiesiems sumokėti daugiau kaip 500 mln. dolerių (439,5 mln. eurų) kompensaciją. D. Trumpas savo nuopelnams priskyrė Šiaurės Korėjoje kalintų amerikiečių paleidimą, o po O. Warmbier mirties piktinosi Pchenjano žmogaus teisių pažeidimais, tačiau prieš derybas su Kim Jong Unu jo tonas sušvelnėjo.

