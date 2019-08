Paprašytas pakomentuoti šį sprendimą, JAV vadovas atsakė: „Taip, taip, taip, jis [sandoris] yra. Turiu galvoje, kad patvirtinau tą sandorį. Jis – sankcionuotas.“

„Jį dar turi patvirtinti Senatas, bet aš jam jau pritariau. Tai – 8 mlrd. dolerių. Dideli pinigai, daug darbo vietų“, – paaiškino jis.

„Tikrai tikime, kad jie [Taivano valdžia] atsakingai juos panaudos, antraip tikriausiai jų neparduotume“, - pabrėžė D. Trumpas.

Du JAV pareigūnai ir vienas Kongreso patarėjas, norėję likti nežinomais, praėjusią savaitę pranešė, kad D. Trumpo administracija neoficialiai informavo įstatymų leidėjus apie siūlomą 8 mlrd. dolerių (7,2 mlrd. eurų) vertės naikintuvų F-16 pardavimą.

Sandoris dėl F-16 būtų itin kontroversiškas, nes Pekinas priešinasi visiems ginklų pardavimams Taivanui. Kinija Taivaną tebelaiko savo teritorijos dalimi, kurią reikia susigrąžinti, nors žemyninė dalis ir sala gyvena atskirai nuo pilietinio karo pabaigos 1949 metais.

Be to, JAV prekybos derybos su Kinija šiuo metu yra atsidūrusios aklavietėje, o Honkonge jau ilgiau kaip du mėnesius vykstantys mitingai, demonstracijos ir įvairių objektų užėmimai, per kuriuos į gatves išeidavo milijonai žmonių, tapo didžiausiu iššūkiu Kinijos valdymui šioje pusiau autonominėje teritorijoje nuo 1997 metų, kai Britanija grąžino Pekinui savo buvusią koloniją.