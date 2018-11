„Aš tuo netikiu“, – Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad JAV nesiims priemonių taršai mažinti, jei tas pats nebus daroma kitose šalyse. Pasak prezidento, jis skaitė „kai ką“ ataskaitoje ir tie dalykai buvę „geri“. Tačiau jis atmetė pagrindinį Nacionalinės klimato vertinimo ataskaitos perspėjimą, kad „be didelio ir nuolatinio pasaulinio švelninimo“ iki šio šimtmečio pabaigos klimato kaita padarys šimtų milijardų dolerių nuostolių. „Ne, ne, aš tuo netikiu“, – pakartojo prezidentas. „Jums reikės Kinijos ir Japonijos, ir visos Azijos, ir visų kitų šalių, žinote. Joje kalbama apie mūsų šalį. Šiuo metu mes švariausi, kokie tik esame buvę. Ir tai man labai svarbu, – sakė jis. – Bet jeigu mes esame švarūs, bet visos kitos vietos Žemėje yra purvinos, nėra taip gerai. Taigi, aš noriu švaraus oro, aš noriu švaraus vandens, (tai) labai svarbu.“ Kaip nurodoma penktadienį paskelbtoje ataskaitoje, „taršai toliau didėjant istoriniu tempu, prognozuojami metiniai nuostoliai kai kuriuose ekonomikos sektoriuose iki šimtmečio pabaigos pasieks šimtus milijardų dolerių – daugiau nei dabartinis daugelio JAV valstijų bendrasis vidaus produktas (BVP)". 4-osios nacionalinės klimato vertinimo ataskaitos II dalį parengė daugiau kaip 300 mokslininkų. Tai daugiau kaip 1 tūkst. puslapių apimanti Kongreso užsakyta ataskaita. D. Trumpas seniai sako, kad nepasitiki beveik visų gerbiamų pasaulio klimatologų konsensusu dėl žmogaus veiklos sąsajos su kylančia pasaulio temperatūra ir kitais nepalankiais klimato kaitos reiškiniais. Po 2016 metų, kai jis tapo prezidentu, JAV pasitraukė iš tarptautinio Paryžiaus susitarimo dėl pasaulio temperatūros mažinimo. Be to, D. Trumpas panaikino virtinę aplinkos apsaugos įstatymų, tvirtindamas, kad JAV ekonomikai reikia postūmio.

