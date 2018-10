Klausimų dėl Rodo Rosensteino darbo šiame poste kilo praėjusį mėnesį, pasirodžius žiniasklaidos pranešimų, kad jis aptarinėjo galimybę slapta įrašinėti D. Trumpo pasisakymus ir užsiminė apie konstitucijos nuostatas, numatančias prezidento nušalinimą. Pats D. Rosensteinas neigia, kad dalyvavo tokiose diskusijose. „Nedarysiu jokių pakeitimų“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą, ar jis ketina atleisti R. Rosensteiną. Anot Baltųjų rūmų, jiedu ilgai kalbėjosi prezidento lėktuve, pirmadienį skridusiame į Floridą. „Prezidentas ir generalinio prokuroro pavaduotojas Rodas Rosensteinas bendravo apie 45 minutes lėktuve „Air Force One“, – nurodė JAV lyderio rezidencijos atstovas Hoganas Gidley. Jis pridūrė, kad „jiedu aptarė įvairias temas“, tokias kaip sienų kontrolė, didelis nusikalstamumas Čikagoje ir „bendruosius“ Teisingumo departamento reikalus. Prezidentas dar kartą pasinaudojo proga pareikšti, kad „nebuvo jokio sąmokslo“ su Rusija. Respublikonų partijai priklausantis nekilnojamojo turto magnatas „raganų medžiokle“ vadina specialiojo prokuroro Roberto Muellerio vykdomą tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, ar D. Trumpas pasinaudojo Maskvos pagalba, kad netikėtai laimėtų 2016-aiais įvykusius prezidento rinkimus. R. Muelleris jau pareiškė kaltinimus trims bendrovėms ir daugiau kaip 30 asmenų, tarp kurių yra 25 rusai. Penki įtariamieji – įskaitant D. Trumpo buvusį patarėją nacionalinio saugumo klausimais Michaelą Flynną, buvusį rinkimų kampanijos pirmininko pavaduotoją Richardą Gatesą ir buvusį patarėją užsienio politikos klausimais George'ą Papadopoulos – pripažino savo kaltę mainais į švelnesnius kaltinimus. R. Muellerio darbą prižiūrintis R. Rosensteinas kol kas atkakliai gynė tyrimą, vis labiau artėjantį prie D. Trumpo artimiausios aplinkos veikėjų. Taigi, atleidus R. Rosensteiną – ir potencialai paskyrus į jo pareigas klusnesnį asmenį – neabejotinai nuskambėtų rimtų nuogąstavimų dėl šio tyrimo, galinčio supurtyti visą prezidentūrą, busimo nepriklausomumo.

