Televizijos CBS programai „60 Minutes“ duotame interviu, kuris buvo transliuotas sekmadienio vakarą, D. Trumpas tikino nenorįs, kad spręsdamos klimato kaitos iššūkį Jungtinės Valstijos atsidurtų ekonomiškai nepalankioje padėtyje. „Manau, kad kažkas vyksta. Kažkas vyksta ir tai vėl atsikeis, – teigė jis. – Nemanau, kad tai yra apgaulė. Manau, kad čia tikriausiai yra kažkas kita, bet nežinau, ar tai sukelta žmogaus. Pasakysiu tiek: nenoriu atiduoti trilijonų ir trilijonų dolerių. Nenoriu prarasti milijonų ir milijonų darbo vietų.“ 2012-ųjų lapkritį D. Trumpas pareiškė, kad klimato kaitos problema yra apgaulė. Tąsyk jis parašė socialiniame tinkle „Twitter“, kad „pasaulinio atšilimo sąvoką sukūrė kinai, siekdami paversti JAV pramonę nekonkurencinga“. Nors jis vėliau pareiškė, kad juokavo dėl ryšio su Kinija, bet ir toliau vadindavo globalinį atšilimą apgaule. „Neneigiu klimato kaitos, – interviu CBS sakė JAV lyderis. – Tačiau ji tikrai gali atsikeisti. Mes gi kalbame apie... milijonus metų.“ Kalbant apie klimato „atsikeitimą“, NASA ir Nacionalinės vandenyno ir atmosferos administracijos (NOAA) duomenys rodo, kad planetoje nuo 1976-ųjų nebuvo nė vienų vėsesnių nei vidutiniškai metų, o nuo 1985-ųjų – nė vieno šaltesnio nei vidutiniškai mėnesio. Pirmadienį uragano „Michael“ nusiaubtose Džordžijos ir Floridos valstijų dalyse planuojantis apsilankyti D. Trumpas išreiškė abejonių dėl mokslininkų išvadų, kad dėl besikeičiančio klimato formuojasi vis stipresnės audros. „Sakoma, kad kadaise turėjome daug rimtesnių uraganų už ką tik įvykusį „Michael“, – pareiškė prezidentas. Atsakydamas į CBS laidos „60 minutes“ korespondentės Lesley Stahl primygtinus klausimus, D. Trumpas patikslino, kad taip teigia paprasti „žmonės“. Jai uždavus klausimą „Kaip dėl mokslininkų, sakančių, kad (klimato kaitos problema) yra rimtesnė nei bet kada anksčiau?“, Baltųjų rūmų vadovas atsakė: „Turėtumėt parodyti man tuos mokslininkus, nes jie turi didelių politinių siekių.“ Tokius komentarus D. Trumpas išsakė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė perspėjo, jog pasaulinis atšilimas kelia vis didesnį pavojų žmonių sveikatai ir saugumui, pragyvenimo šaltiniams, aprūpinimui maistu, vandens ištekliams, saugumui ir ekonominiam augimui. Šios organizacijos ataskaitoje išsamiai aprašoma, kokių teigiamų pasekmių patirtų Žemės orai, ekosistemos ir sveikatos apsauga, jei pasaulio lyderiai rastų būdą pažaboti žmogaus skatinamą klimato atšilimą. D. Trumpas 2017-aisiais, išreiškęs susirūpinimą dėl Paryžiaus klimato sutarties daromo ekonominio poveikio, nurodė, kad JAV pasitraukia iš šio pakto. Šiuo susitarimu šalys signatarės savanoriškai įsipareigojo mažinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, siekdamos sušvelninti iškastinio kuro neigiamą poveikį aplinkai. Kitose „60 minutes“ interviu dalyse D. Trumpas sakė esantis nustebęs, kokia nesąžininga ir apgaulinga vieta yra Vašingtonas, nors kai kurie kritikai kaltina buvusį nekilnojamojo turto magnatą naudojant tokią pačią taktiką. „Visada sakydavau, kad nesukalbamiausi žmonės yra Manhatano nekilnojamojo turto pardavėjai. Dabar sakau, kad jie yra tik vaikai“, – pareiškė prezidentas. Jis pridūrė, kad Vašingtono politikai privertė jį pakeisti savo nuomonę. „Tai yra itin apgaulingas, pagiežingas pasaulis. Jis yra piktavališkas, kupinas melo, apgavysčių ir apgaulės, – tęsė jis. – Sudarai su kuo nors susitarimą, ir tai yra beveik tas pats kaip sudaryti susitarimą... su štai tuo stalu.“

