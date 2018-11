Antradienį vakare D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Vadinamoji komikė Michelle Wolf pernai patyrė tokią nesėkmę per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę, kad šiais metais pirmą kartą per dešimtmečius jie vietoje komiko pasikvies rašytoją. Geras pirmasis mirštančio vakaro ir tradicijos sugrįžimo žingsnis! Galbūt aš eisiu?“ Baltųjų rūmų korespondentų asociacija (WHCA) pirmadienį paskelbė, kad per kasmetinę iškilmingą jos vakarienę 2019-ųjų balandžio 27 dieną svečio kalbą pasakys istorikas ir biografas, Pulitzerio premijos laureatas Ronas Chernowas, labiausiai garsėjantis savo knyga apie pirmąjį JAV iždo sekretorių Alexander'ą Hamiltoną, įkvėpusia hitu tapusį Lino-Manuelio Mirandos miuziklą „Hamiltonas“. Toks sprendimas buvo priimtas dėl priešiškos reakcijos į M. Wolf pasirodymą šių metų WHCA renginyje, kur buvo itin griežtai kritikuojamas D. Trumpas. Prezidentai tradiciškai dalyvauja WHCA vakarienėje, bet D. Trumpas dvejus metus iš eilės to nedarė.

