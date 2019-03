„Rusija turi pasitraukti“, – pareiškė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose priėmęs Venesuelos opozicijos lyderio Juano Guaido žmoną Fabianą Rosales. Praeitą savaitgalį buvo pranešta, kad į Karakasą atskrido du Rusijos kariniai transporto lėktuvai, atgabenę 35 tonas karinės įrangos ir apie 100 karių. Naftos turtinga Venesuela patyrė ekonomikos krachą, pasižymintį hiperinfliacija bei pagrindinių prekių stygiumi ir privertusį milijonus gyventojų pabėgti iš šalies ar gyventi pusbadžiu. Vašingtonas ir jo sąjungininkai palaiko Venesuelos opozicijos lyderį J. Guaido ir pripažįsta jį laikinuoju šalies vadovu, tačiau Rusija ir Kinija išreiškė politinę ir ekonominę paramą prezidentui Nicolas Maduro.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.