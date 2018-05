„Po prezidento gegužės 24 dienos laiško Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui, šiaurės korėjiečiai įsitraukė“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders. „Jungtinės Valstijos ir toliau aktyviai ruošiasi prezidento D.Trumpo laukiamam viršūnių susitikimui su Kim Jong Unu Singapūre, – sakė ji. – Prezidentas D. Trumpas susitiks su Japonijos premjeru Shinzo Abe birželio 7 dieną Baltuosiuose rūmuose.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.