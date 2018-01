Po pirmųjų savo valdymo metų, kuriuos temdė pyktis, susipriešinimas ir skandalai, per bendrą Kongreso sesiją sakydamas svarbiausią metų kalbą, jis ragino būti „viena Amerikos šeima“. Bene labiausiai Amerikos visuomenę skaldantis prezidentas stengėsi atkreipti dėmesį į stiprią „Trumpo ekonomiką“ ir pabrėžtinai ragino sausakimšą Kongreso salę priimti griežtus imigracijos suvaržymus. „Šįvakar raginu visus mus atidėti į šalį nesutarimus ir rasti bendrą pagrindą, sutelkti vienybę, reikalingą, kad tesėtume (pažadą) žmonėms, kuriems buvome išrinkti tarnauti“, – sakė jis. „Šįvakar noriu pakalbėti apie tai, kokią ateitį turėsime ir kokia Valstybė būsime. Visi mes drauge, kaip viena komanda, viena tauta ir viena Amerikos šeima“, – sakė jis. Susiję straipsniai: Trumpas, pats to nenorėdamas, sutelkė moteris Atsistatydino Trumpo sukritikuotas FTB direktoriaus pavaduotojas D. Trumpo kalbos pradžios tonas buvo neįprastai taikinamas, tačiau jis nežadėjo jokių kompromisų dėl savo tikslo mažinti imigraciją ir tvirtino, kad ji yra daugybės socialinių bėdų priežastis. Prezidentas paminėjo virtinę užsienio politikos klausimų. Per vieną emocingą akimirką jis atkreipė dėmesį į kojos netekusį perbėgėlį iš Šiaurės Korėjos Ji Seong Ho, kuris, plojant atsistojusiems klausytojams, iškėlė į orą savo ramentą. Ji Seong Ho AFP / Scanpix D. Trumpas perspėjo, kad beatodairiškos Pchenjano branduolinės ambicijos gali jau „labai greitai“ sukelti grėsmę JAV teritorijai, taip pat akcentavo geopolitinius iššūkius, metamus didžiųjų varžovių – Kinijos ir Rusijos. Tačiau D. Trumpo metiniame pranešime, kuris truko 1 val. 20 min. ir buvo trečias pagal ilgumą per visą tokių kalbų istoriją, vienareikšmiškai dominavo vidaus politikos klausimai. Auditorijoje dešimtys demokratų kalbos klausėsi sukryžiavę rankas. Kai kurie jų vilkėjo juodai, taip reikšdami pagarbą seksualinio priekabiavimo aukoms, o kai kurie buvo su drugelio pavidalo lipdukais, demonstruodami paramą imigrantams. Šie du socialiniai klausimai labiausiai jaudino Ameriką D. Trumpo valdymo metu. Kinija ir Rusija meta iššūkį Amerikos vertybėms JAV prezidentas D. Trumpas antradienį savo metiniame pranešime paskelbė, kad Kinija ir Rusija kelia grėsmę amerikietiškosioms vertybėms ir patvirtino, kad Vašingtono pozicija dėl konkurencijos tarp galingųjų valstybių sudaro jo nacionalinio saugumo politikos branduolį. „Visame pasaulyje susiduriame su piktadariškais režimais, teroristų grupuotėmis ir varžovėmis, tokiomis kaip Kinija ir Rusija, metančiomis iššūkį mūsų interesams, ekonomikai ir vertybėms“, – D. Trumpas sakė Kongresui, skaitydamas metinį pranešimą „Apie padėtį Sąjungoje“. „Atremdami šiuos pavojus žinome, kad silpnumas yra patikimiausias kelias į konfliktą ir kad neprilygstama galia yra patikimiausias mūsų gynybos priemonė“, – pridūrė prezidentas. Jis taip pat pareiškė, kad Šiaurės Korėjos režimas gali labai greitai įgyti didelio nuotolio branduolinius užtaisus galinčių nešti raketų, kelsiančių grėsmę Amerikos miestams. „Šiaurės Korėjos beatodairiškos pastangos turėti branduolinių raketų gali labai greitai sukelti grėsmę mūsų tėvynei. Vykdome maksimalaus spaudimo kampaniją, kad to niekada neįvyktų“, – sakė D. Trumpas. Raginimai amerikiečiams D. Trumpas pirmajame savo metiniame pranešime ragino visus amerikiečius būti vieningus. „Šiandien vakare aš raginu visus mus atidėti į šalį nesutarimus, ieškoti bendrybių ir pasiekti vienybę, kurios mums reikia, kad tarnautume mus išrinkusiems žmonėms“, - sakė D. Trumpas emocingoje ir patoso kupinoje savo kalboje. Jis ragino įveikti politinius ir visuomeninius nesutarimus ir būti kaip šeima. Visi JAV piliečiai yra „komanda, tauta, amerikietiška šeima“, ir jie visi turėtų siekti tikslo kurti „saugią, stipria ir išdidžią Ameriką“, kalbėjo D. Trumpas. „Tai yra mūsų nauja amerikietiška akimirka“. Esą dar „niekada nebuvo geresnio momento pradėti gyventi amerikietišką svajonę“. 80 minučių kalba buvo kupina patoso ir nacionalinio pasididžiavimo. Prezidentas vis atkreipdavo dėmesį į publikoje sėdinčių amerikiečių darbus, atitinkančius amerikietišką didvyriškumo įsivaizdavimą. Tačiau D. Trumpas neminėjo šiuo metu JAV karštai diskutuojamų ginčytinų temų, tarp jų - Rusijos aferos ar laisvosios prekybos sutarties NAFTA su Meksika ir Kanada, bet keliskart pagyrė save patį bei savo vyriausybės darbą. Metinį pranešimą prezidentas kasmet skaito abiejų Kongreso rūmų atstovams. 2017 metų sausį prie valdžios vairo stojęs D. Trumpas metinį pranešimą skaitė pirmąsyk. Praėjus metams nuo kadencijos pradžios D. Trumpo populiarumas ir toliau lieka istoriškai žemas. Beveik du trečdaliai apklaustųjų mano, kad D. Trumpas šalį skaldo, o ne vienija, rodo praėjusią savaitę paskelbti Kvinipiako universiteto atlikto tyrimo rezultatai. Savo kalboje D. Trumpas ragino partijas bendradarbiauti Kongrese ir pasiūlė bendradarbiavimą opozicijoje esantiems demokratams. Konkrečiai jis, be kita ko, ragino bendradarbiauti vykdant jo planuojamą JAV infrastruktūros modernizavimo programą. D. Trumpas taip pat patvirtino reikalavimą sudaryti galimybę tapti piliečiais 1,8 mln. nelegaliai į šalį atvykusių jaunų imigrantų. Migrantai, atitinkantys tam tikrus reikalavimus ir turintys „gerą moralinį charakterį“, privalo turėti galimybę gauti JAV pilietybę, pabrėžė jis. Kartu prezidentas pareiškė, kad mainais nori lėšų planuojamai sienos Meksikos pasienyje statybai. Be to, D. Trumpas nori užbaigti vadinamąją „Žaliosios kortos“ loteriją, kuri žmonėms iš daugybės įvairių pasaulio šalių suteikia šansą dirbti ir gyventi JAV. D. Trumpas savo kalboje, be kita ko, reikalavo „antro šanso“ kaliniams, kurie atliko savo bausmę. Taip jis pakartojo savo dažnai kritikuojamo pirmtako Baracko Obamos, suteikusio malonę daugybei kalinių, žodžius. Kartu D. Trumpas pareiškė pasirašęs įsaką, kad nebūtų uždarytas Gvantanamo kalėjimas. D. Trumpas, skaitydamas metinį pranešimą, ragino Kongresą skirti daugiau lėšų kariuomenei. JAV branduolinio ginklo arsenalas turi būti modernizuojamas ir taip sustiprintas, „kad atgrasytų nuo bet kokio agresijos“. Turėdamas omenyje padėtį Šiaurės Korėjoje, D. Trumpas įspėjo dėl per didelių nuolaidų. Tai esą tik pakurstys agresiją ir provokacijas. Publikoje be daugybės kitų svečių sėdėjo ir D. Trumpo žmona Melania. Pasirašė dekretą dėl tolesnės Gvantanamo kalėjimo eksploatacijos D. Trumpas pasirašė dekretą dėl tolesnės ginčytino Gvantanamo kalėjimo Kuboje eksploatacijos. Tai jis paskelbė skaitydamas savo metinį pranešimą. Šis dekretas atšaukia D. Trumpo pirmtako Baracko Obamos dekretą. Šis savo kadencijos pradžioje 2009 metų sausį pasirašė įsaką dėl Gvantanamo uždarymo. D. Trumpas per rinkimų kampaniją ne kartą žadėjo išlaikyti kalėjimą, tačiau B. Obamos dekreto daugiau kaip metus laiko nelietė. Gvantanamo kalėjimas spėjamiems teroristams kalinti buvo įsteigtas po 2011 metų Rugsėjo 11-osios išpuolių, kai prezidentu buvo respublikonas George'as W. Bushas. Šiuo metu Gvantaname yra 41 kalinys. Dešimčiai jų kariniai tribunolai yra pateikę kaltinimus. Trys kaliniai buvo nuteisti. Dar septyni turi atsakyti dėl karo nusikaltimų. Tarp jų yra ir Chalidas Sheichas Mohammedas, spėjamas Rugsėjo 11-osios atakų organizatorius. Tačiau procesai jau daug metų stringa. 26 Gvantaname laikomiems asmenimis kaltinimai niekada nebuvo pateikti. JAV vyriausybė nenori jų paleisti, nes laiko vyrus pernelyg pavojingais. Tačiau įrodymų kaltinimams pateikti nepakanka arba jie buvo išgauti kankinimais. Dar penki kaliniai B. Obamos vyriausybės nurodymu turėjo būti paleisti, tačiau šis sprendimas nebuvo įgyvendintas. „Volstrito Donas“ 71 metų nekilnojamojo turto magnatas ir realybės televizijos žvaigždė taip pat labai gyrė ilgą akcijų kilimą Volstryte ir gerėjančius augimo rodiklius – tai, ką Baltieji rūmai vadina „Trumpo pakilimu“ (Trump bump). „Vertybinių popierių rinka fiksavo rekordą po rekordo ir laimėjo 8 trln. dolerių (6,46 trln. eurų) vertės“, – sakė jis, nors antradienį akcijos patyrė didžiausią kritimą per pastaruosius aštuonis mėnesius. D. Trumpas kalbėjo ne vien apie JAV ekonominius reikalus. Jis ragino užtikrinti „teisingą prekybą“ ir pareiškė, kad „ekonominės kapituliacijos laikai baigėsi“. „Amerika taip pat galiausiai užvertė puslapį dėl dešimtmečius (sudarinėtų) neteisingų prekybos susitarimų, kuriais buvo paaukotas mūsų klestėjimas ir nustumtos mūsų kompanijos, mūsų darbo vietos ir mūsų turtas – mūsų šalis neteko savo turto, bet mes jį labai greit susigrąžiname“, – sakė jis. D. Trumpas kalbėjo ir apie terorizmą, kuris buvo centrinė jo rinkimų kampanijos žinia. Jis pažadėjo, kad Gvantanamo kalėjimas veiks toliau, nors tam nepritaria demokratai ir daugelis respublikonų. Išreikšdamas demokratų reakciją į D. Trumpo kalbą, Joe Kennedy, Bobby Kennedy vaikaitis, sakė, kad būtų „lengva atmesti šiuos praėjusius metus kaip chaosą, šališkumą, politiką“. „Tačiau tai daug, daug daugiau, – sakė jis. – Ši administracija ne vien taikosi į mus ginančius įstatymus – taikomasi į pačią idėją, kad mes visi esam verti apsaugos.“











