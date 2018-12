Respublikonas pradėjo diskusiją apie savo populiarumo reitingą naktį paskelbęs „Twitter“ žinutę, kurioje džiaugėsi naująja apklausa, rodančia, kad jo vykdomai politikai pritaria pusė amerikiečių. „Dirbu nenuleisdamas rankų, ačiū!“ – socialiniame tinkle parašė prezidentas ir prie savo žinutės prisegė plojančio per rinkimų mitingą savo nuotrauką su riebiu užrašu „50 procentų“. Vienintelė problema yra ta, kad tokį skaičių paskelbė „Rasmussen Reports“ – ne itin patikima laikoma apklausų įmonė. Anot įvairias apklausas stebinčio tinklapio „RealClearPolitics“, kitos bendrovės, tokios kaip „Gallup“, vertina D. Trumpo populiarumą daug prasčiau, o reitingų vidurkis yra vos 43 procentai. Be kita ko, 50 procentų taip pat nėra labai patrauklus skaičius. Taigi, anksti ketvirtadienį Baltųjų rūmų vadovas vėl prisijungė prie savo „Twitter“ paskyros ir šįkart pareiškė, kad dėl tokių žemų skaičių kaltas JAV teisėsaugos atliekamas tyrimas dėl įtariamų netinkamų, ar net nusikalstamų, D. Trumpo ir Maskvos ryšių. „Be apgaulingos raganų medžioklės dėl Rusijos... mano populiarumo reitingas būtų 75 procentai, o ne 50 procentų, kaip ką tik pranešė „Rasmussen“, – pareiškė jis. – Tai yra priekabiavimas prie prezidento!“ Jei D. Trumpui pritartų 75 procentai gyventojų, jis be abejo būtų vienas populiariausių lyderių visame pasaulyje. Buvęs nekilnojamojo turto magnatas net aplenktų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kurio kadaise stabiliai aukštas reitingas neseniai smuko, nors Kremliaus šeimininkas turi galimybę kontroliuoti didžiąją dalį savo šalies žiniasklaidos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.