Prezidentui ir įstatymų leidėjams nesutariant dėl prezidento reikalavimo skirti milijardus JAV dolerių sienos su Meksika statyboms, nuo gruodžio 22 dienos nedirba ketvirtadalis federalinės valdžios institucijų. Viceprezidentas Mike'as Pence'as šeštadienį susitiko su demokratams respublikonų kontroliuojamame Senate vadovaujančio Chucko Schumerio atstovais bei nuo praėjusio ketvirtadienio demokratų kontroliuojamų Atstovų rūmų pirmininke Nancy Pelosi. „Viceprezidentas Mike'as Pence'as ir komanda ką tik išvyko iš Baltųjų rūmų. Esu informuotas apie susitikimą su Shumerio/Pelosi atstovais. Šiandien pasiekta nedaug pažangos. Antras susitikimas planuojamas rytoj“, – tviteryje parašė D. Trumpas. Susiję straipsniai: Trumpas „pasiruošęs“ ilgesniam kaip metų JAV federalinių institucijų uždarymui Trumpas pasmerkė „gėdingą“ demokratų įstatymų leidėjos pažadą surengti jam apkaltą Kol visą Kongresą kontroliavo respublikonai, Senatas vienbalsiai nubalsavo už sprendimą visiškai finansuoti vyriausybę iki vasario 8 dienos, kad būtų suteikta daugiau laiko aptarti įvairius klausimus, įskaitant sienos apsaugą. Šią priemonę svarstė ir Atstovų rūmai, tačiau D. Trumpas gruodžio 20 dieną pakeitė kursą ir, spaudžiamas itin konservatyvių įstatymų leidėjų bei tam tikrų žiniasklaidos asmenybių, atmetė tokius planus. Nors JAV kariuomenė ir kitos svarbiausios tarnybos yra finansuojamos 100 proc., dėl dalinio federalinės valdžios institucijų darbo sustabdymo 800 tūkst. darbuotojų iš kitų institucijų turi priverstinai atostogauti arba dirbti be užmokesčio. Tokia padėtis pakenkė ir JAV akcijų rinkai, kurioje stebimi dideli svyravimai. Daugiau kaip 3 tūkst. kilometrų ilgio sienos JAV ir Meksikos pasienyje statyba buvo vienas pagrindinių D. Trumpo pažadų per 2016 metų rinkimų kampaniją, kurios metu jis imigrantus buvo palyginęs su nusikaltėliais, prekeiviais narkotikais ir gaujomis. „Mes kalbame apie nacionalinė saugumą“, – penktadienį pareiškė Amerikos prezidentas.

