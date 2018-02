Toks prezidento pareiškimas pasirodė praėjus beveik savaitei nuo išpuolio vienoje Floridos vidurinėje mokykloje, kai vienas buvęs jos moksleivis nušovė 17 žmonių, tarp jų – tris mokytojus. „Vos prieš kelias akimirkas pasirašiau memorandumą, nurodantį generaliniam prokurorui pasiūlyti reglamentą uždrausti visus įtaisus, kurie paverčia teisėtus ginklus automatais“, – pareiškė D. Trumpas. Antradienį jis dalyvavo Baltuosiuose rūmuose vykusiame renginyje, per kurį už heroizmą buvo pagerbti 12 amerikiečių. D. Trumpas vylėsi, kad tos „kritiškai svarbios taisyklės“ bus „labai greitai“ parengtos. Teisingumo departamento atstovė pareiškė, kad buvo „veikiama greitai siekiant įveikti teisės aktų leidimo procesą. Laukiame to proceso rezultatų, kai tik jis bus tinkamai užbaigtas“ Raginimų uždrausti vadinamąsias spyruoklines buožes, leidžiančias šaudyti automatiniu režimu, padaugėjo po spalį kantri muzikos koncerte surengtų žudynių, per kurias buvo nušauti 58 žmonės. Kaip pranešama, šaulys Stephenas Paddockas (Stivenas Padokas) ant kai kurių savo ginklų buvo sumontavęs tokius įtaisus. Išpuolis Las Vegase buvo kruviniausios šaudynės per šiuolaikinę JAV istoriją. Minėtų įtaisų uždraudimas buvo viena iš nedaugelio ginklų kontrolės iniciatyvų, kurioms pritarė ir įtakingoji Nacionalinė šaulių asociacija (NRA). „Negalime imtis veiksmų, kurie tik verčia mus jaustis lyg kažką keistume, – pareiškė D. Trumpas. – Privalome iš tikrųjų kažką pakeisti.“ „Privalome atsikratyti klišių ir baigti išsisėmusius debatus bei sustelkti į įrodymais paremtus sprendimus ir saugumo priemones, kurios iš tikrųjų veikia“, – pridūrė JAV vadovas.

