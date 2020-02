Paskutinysis per pirmąją D. Trumpo kadenciją federalinės vyriausybės išlaidų planas beveik neabejotinai bus atmestas demokratų kontroliuojamų Atstovų Rūmų, bet suteikia galimybę įvertinti administracijos prioritetus.

Biudžeto projekte numatoma, kad bus mažinamas finansavimas socialinėms programoms ir aplinkos apsaugai, taip pat mažės pagalba kitoms šalims, bet bus didinamos išlaidos gynybai ir plečiamos mokesčių lengvatos turtingiems asmenims bei įmonėms, pranešė pareigūnai ir daugelis JAV žiniasklaidos priemonių.

Naujausi pasiūlymai rodo, kad administracija atsisako anksčiau savo deklaruotų planų biudžeto deficitą panaikinti per 10 metų – dabar ši data nukeliama iki 2035-ųjų.

Tačiau net ir pratęstas terminas yra grindžiamas prielaida, kad JAV ekonomika iki 2030-ųjų augs apytikriai po 3 proc. per metus ir kad būtų gaunamos didesnės mokesčių įplaukos. Vis dėlto toks scenarijus per daugiau kaip dešimtmetį niekada nebuvo patikimai užtikrintas. Be to, jis labai mažai tikėtinas ekonomikai, kuri nuolat augo pastaruosius 11 metų.

Nepaisant pažadų tęsti seniai respublikonų dedamas pastangas mažinti biudžeto deficitą, D. Trumpo administracija iki šiol nerodė didelio noro spręsti šį klausimą. Prognozuojama, kad šiemet deficitas pasieks 1 trln. dolerių ribą, o valstybės skola toliau augs ir bus dvigubai didesnė negu D. Trumpo pirmajame biudžeto projekte.

Plane, pagal kurį šiais mtais planuojama išleisti 4,8 trln. dolerių, siūloma su gynyba nesusijusias išlaidas mažinti dviem trilijonais dolerių. Tarp šių karpymų taikinių esama socialinio saugumo ir sveikatos apsaugos programų, pavyzdžiui, maisto talonų dalijimo schema ir kompensacijų už receptinius vaistus programa.

Nepriklausomos organizacijos „Komitetas už atsakingą federalinį biudžetą“ pirmininkė Maya MacGuineas gyrė kai kurias projekte numatytas priemones, bet taip pat ragino imtis rimtų veiksmų deficitui sumažinti.

„Mums nereikia klaidinančių pažadų apie staigų ekonomikos augimą arba mokesčių karpymus, kur kuriuos patys sumokėsime. Mums reikia veiksmų, kad būtų sumažintas trilijono dolerių deficitas, išgelbėti didžiausieji patikos fondai ir būtų išvengta skolos padidėjimo iki naujų rekordinių aukštumų“, – sakoma jos pranešime.

„Kalbant atvirai, biudžeto planavimas iš esmės virto farsu šalyje, kur biudžetai naudojami kaip dokumentai, turinys pasiųsti žinią ir pateisinti prekybos akibrokštus. Šių metų trilijono dolerių deficitas turėtų priversti mus iš naujo apmąstyti šią dinamiką“, – rašo M. MacGuineas.

Mažinamos pagalbos priemonės



D. Trumpo biudžeto direktoriaus pareigas einantis Russellas Voughtas sakė, kad į pirmadienį pateiktą pasiūlymą yra įtrauktas planas skirti gynybai daugiau kaip 740 mlrd. dolerių, taip pat skirti 20 proc. daugiau lėšų branduolinio arsenalo modernizacijai.

Be to, 1,5 trln. dolerių vertės mokesčių lengvatos, daugiausiai naudos duodančios turtingiausiems, bus pratęstos po 2025 metų.

Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi smerkė šį pasiūlymą.

„Biudžetas yra vertybių deklaracija, o prezidentas dar kartą parodė, kaip mažai tevertina gerą sveikatos apsaugą, finansinį saugumą ir sunkiai dirbančių amerikiečių šeimų gerovę“, – sakoma jos pranešime.

„Metai po metų prezidento Trumpo biudžetais buvo siekiama primesti niokojamus karpymus kritiškai svarbioms rūpybos priemonėms, kuriomis kliaujasi milijonai amerikiečių“, – pridūrė N. Pelosi.

Tačiau R. Voughtas gynė šį planą ir ragino demokratus pritarti reikalaujamiems išlaidų mažinimams.

„Tai yra biudžeto atspindys, grindžiamas augimui palankiomis ekonomikos priemonėmis, [pasiūlytomis] šio prezidento, užtikrinusiomis vieną stipriausių ekonomikų per Amerikos istoriją“, – biudžeto direktorius sakė žurnalistams, apžvelgęs vyriausybės išlaidų ir įplaukų planą.

Tačiau jis pabrėžė, kad būtina toliau mažinti su gynyba nesusijusias išlaidas, ir pridūrė, kad „atėjo laikas iš naujo apgalvoti“ JAV teikiamos pagalbos planus.

D. Trumpas Amerikos pagalbą užsieniui ragina sumažinti 21 procentu.

Duodamas interviu televizijai CNBS R. Voughtas taip pat gynė 3 proc. metinio ekonomikos augimo prognozę. Anot jo, šie uždaviniai „visiškai įmanomi pasiekti per ateinančius 10 metų“.

D. Trumpo plane numatoma, kad Krašto apsaugos departamentas turės skirti 2 mlrd. dolerių sienos Meksikos pasienyje statyboms. Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos programos finansavimas turėtų būti didinamas 12 proc., o nuo Aplinkos apsaugos agentūrai skiriamų lėšų nurėžta daugiau kaip 26 procentai.

Biudžeto ekspertė M. MacGuineas sakė, kad tarp šių pasiūlymų esama svarbių politikos reformų, skirtų mažinti biudžeto deficitą.

„Tačiau kai atmeti rožines augimo prielaidas, menamų išlaidų didinimo atšaukimus, kuriuos prezidentas jau yra patvirtinęs, ir išpūstus ir nedetalizuojamus sutaupymus, mums vis tiek lieka kalnas skolų“, – kalbėjo ji

Lankysis Indijoje



D. Trumpas vasario 24–25 dienomis lankysis Indijoje, pirmadienį pranešė Baltieji rūmai.

Prezidentas per vizitą aplankys sostinę Delį ir vakarinę Gudžarato valstiją.

D. Trumpas, į Indiją vyksiantis su pirmąją ponia Melania Trump, šia kelione siekia „sutvirtinti Jungtinių Valstijų ir Indijos strateginę partnerystę“, rašoma Baltųjų rūmų išplatintame pranešime.

Gudžaratas yra Indijos ministro pirmininko Narendros Modi gimtoji valstija. Joje taip pat gyveno Indijos nepriklausomybės didvyris Mahatma Gandhi.

Baltieji rūmai informavo, kad D. Trumpas ir N. Modi praėjusį savaitgalį pasikalbėjo telefonu.

Šalių lyderius sieja draugiški ryšiai. N. Modi pernai rugsėjį viešėjo Jungtinėse Valstijose ir buvo neformaliai pasveikintas D. Trumpo per didžiulį mitingą Hjustone, kai prezidentas sušuko: „Sveikas, Modi!