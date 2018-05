Baltieji rūmai ne vieną mėnesį atkakliai tvirtino nežinoję, kad šiai moteriai buvo sumokėta už tai, kad ši laikytų liežuvį už dantų ir nepasakotų apie savo ankstesnius santykius su D. Trumpu.

D. Trumpas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad jo ilgametis asmeninis teisininkas Michaelas Cohenas pornofilmų aktorei Stormy Daniels, tvirtinančiai, kad prieš dešimtmetį ji permiegojo su dabartiniu prezidentu, sumokėjo iš advokato honoraro avanso.

Tačiau D. Trumpas pažymėjo, jog kalbos apie jo romaną su šia aktore, kurios tikrasis vardas yra Stephanie Clifford, yra „melas ir šantažas“.

S. Clifford tvirtina turėjusi lytinių santykių su D. Trumpu, kai susitiko su juo garsenybių golfo turnyre prie Tahou ežero Kalifornijoje 2006 metų liepą – netrukus po to, kai verslo magnato žmona Melania pagimdė jųdviejų sūnų.

M. Cohenas aktorei sumokėjo prieš pat 2016 metų lapkritį vykusius prezidento rinkimus, galbūt pažeisdamas kampanijų finansavimo įstatymus.

Tuo tarpu „NBC News“ ketvirtadienį pranešė, kad Federalinis tyrimų biuras (FTB) ne vieną mėnesį slapta klausėsi M. Coheno pokalbių telefonu, tikėtina, kad ir pokalbių su prezidentu.

Kiek vėliau televizija, remdamasis trijų aukšto rango pareigūnų informacija, patikslino, kad buvo registruojamas tik pats skambučių faktas, o jų turinys – neįrašinėjamas.

Virtinėje „Twitter“ žinučių D. Trumpas kategoriškai atmetė, kad S. Clifford už tylą sumokėti pinigai kaip nors susiję su jo rinkimų kampanija, tvirtindamas, jog tai buvo „privatus susitarimas“.

Prezidentas taip pat pažymėjo, kad tokie konfidencialumo susitarimai yra „labai įprasti garsenybėms ir turtingiems žmonėms“.

„Ponas M. Cohenas, advokatas, gavo mėnesinio honoraro avansą, ne iš kampanijai skirtų ir su ja niekaip nesusijusių lėšų, kurį panaudojo sudarant privatų susitarimą tarp dviejų šalių, vadinamą informacijos slaptumo susitarimu (non-disclosure agreement, NDA)“, – sakė D. Trumpas.

„Susitarimu siekta sustabdyti jos melagingus ir turinčius šantažo požymių kaltinimus dėl romano, nors jau buvo pasirašytas išsamus laiškas, kuriame pripažįstama, jog romano nebuvo“, – sakė jis.

„Prieš poniai S. Clifford ir jos advokatui pažeidžiant susitarimą, jis buvo privatus. Kampanijai skirti pinigai ar kampanijos įnašai šiame sandoryje nebuvo niekaip panaudoti“, – pabrėžė prezidentas.

D. Trumpas apie tai kalbėjo likus kelioms valandoms iki Nacionalinės maldos dienos proga Baltuosiuose rūmuose organizuoto susitikimo su religiniais lyderiais, kuriame pirmoji ponia nedalyvavo.

D. Trumpas ignoravo žurnalistų klausimus apie šį reikalą, o susirinkę svečiai, tarp kurių buvo daug prezidento politinių rėmėjų, žiniasklaidos atstovams šaukė „Gėda!“

Faktą, kad S. Clifford buvo sumokėta už tylą, prezidentas pripažino žinojęs netrukus po to, kai prieš kelias savaites prie jo teisininkų komandos prisijungęs buvęs Niujorko miesto meras Rudy Giuliani trečiadienį pareiškė, kad D. Trumpas per kelis mėnesius grąžino M. Cohenui sumą, kurią šis sumokėjo pornožvaigždei.

Be to, balandžio pradžioje FTB agentai surengė reidą M. Coheno biure, namuose ir viešbučio kambaryje, per kurį esą buvo rasta informacijos, susijusios su tais mokėjimais.

S. Clifford kreipėsi į teismą su prašymu anuliuoti informacijos slaptumo susitarimą, motyvuodama, kad D. Trumpas jo nepasirašė.

Savo „Twitter“ žinutėse prezidentas tvirtino, kad tas susitarimas „tebegalioja ir bus panaudotas arbitraže prieš panelę S. Clifford siekiant sankcijų už sutarties nevykdymą“.

Pinigų šaltinis

R. Giuliani „Fox News“ laidų vedėjui ir D. Trumpo šalininkui Seanui Hannity (Šonui Haničiui) sakė, kad pinigai buvo sumokėti per vieną advokatų kontorą, „o prezidentas grąžino šią sumą“.

„Tuos pinigus sumokėjo jo advokatas – taip būčiau daręs ir aš – iš savo advokatų kontoros ar dar kokių nors lėšų, tai nesvarbu. Prezidentas per kelis mėnesius grąžino tą sumą“, – kalbėjo buvęs Niujorko miesto meras.

Jis pridūrė, kad nebuvo pažeistos jokios politinių kampanijų finansavimo taisyklės, nes „tai nebuvo kampanijos pinigai“.

Dienraščiui „The New York Times“ R. Giuliani sakė turįs dokumentus, patvirtinančius, jog D. Trumpas grąžino tą sumą. Tai, pasak jo, įrodo, kad nebuvo jokio rinkimų kampanijos finansavimo taisyklių pažeidimo.

„Pasibaigus rinkimų kampanijai jie pradėjo grąžinimą, nustatydami 35 tūkst. JAV dolerių mėnesinį mokėjimą iš jo asmeninės šeimos sąskaitos“, – sakė R. Giuliani dienraščiui ir pridūrė, kad D. Trumpas tokiu būdu sumokėjo M. Cohenui nuo 460 iki 470 tūkst. JAV dolerių - grąžino sumą, kurią advokatas sumokėjo pornoaktorei, ir skyrė lėšų „nenumatytoms išlaidoms“.

D. Trumpas anksčiau tvirtino nieko nežinojęs apie tai, kad S. Clifford buvo sumokėta už tylą, tačiau praėjusią savaitę pripažino, kad M. Cohenas jo vardu buvo sudaręs susitarimą su aktore.

Anksčiau šį mėnesį per skrydį prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“ žurnalistų paklaustas apie S. Clifford sumokėtus pinigus, D. Trumpas atsakė: „Turite klausti Michaelo Coheno. Michael yra mano advokatas. Turite klausti Michaelo“.

Primygtinai klausiamas, ar žino, iš kur M. Cohenas gavo pinigų sumokėti pornožvaigždei, prezidentas sakė: „Ne, nežinau. Ne“.

„Įžūlus melas“

R. Giuliani dienraščiui „The Wall Street Journal“ taip pat sakė, kad tuo metu, kai S. Clifford buvo sumokėta, D. Trumpas „tikriausiai to nežinojo“, nes M. Cohenas garsėja savo diskretiškumu sprendžiant įvairias problemas.

S. Clifford advokatas Michaelas Avenatti (Maiklas Avenatis) greitai sureagavo į paaiškėjusius naujus faktus ir apkaltino prezidentą melavus.

„Jau prieš kelis mėnesius sakėme, jog bus įrodyta, kad Amerikos žmonėms buvo meluojama apie faktus, susijusius su ta 130 tūkst. dolerių suma ir tuo, ką žinojo ponas D. Trumpas ir kokių veiksmų jis ėmėsi“, – parašė advokatas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Kiekvienas amerikietis, nepriklausomai nuo jo politinių pažiūrų, turėtų būti šokiruotas to, ką dabar sužinojome. Ponas D. Trumpas sėdėjo lėktuve „Air Force One“ ir įžūliai melavo“, – pažymėjo jis.

S. Clifford pirmadienį kreipėsi į teismą, kaltindama prezidentą šmeižtu. Ją papiktino D. Trumpo žinutės tviteryje, kuriose jis išjuokė aktorės žodžius, esą ji 2011 metais sulaukė grasinimų iš jam atstovavusio vyro.