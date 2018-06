„Nusikalstamumas Vokietijoje padidėjo 10 proc. (pareigūnai nenori pranešti apie tuos nusikaltimus) nuo to laiko, kai buvo priimti migrantai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė JAV prezidentas.

Išvakarėse jis pareiškė, jog vokiečiai „nusisuka nuo savo lyderių“ dėl imigracijos.

„Nenorime, kad tai, kas vyksta su imigracija Europoje, nutiktų ir mums!“ – parašė jis „Twitter“.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018