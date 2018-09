„Vykstu į Niujorką. Vakare drauge su Japonijos ministru pirmininku Abe aptarsiu gynybą ir prekybą. Mes daug padėjome Japonijai, tad norėčiau matyti labiau abipusius santykius. Mums viskas pavyks!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė JAV lyderis, kurio sraigtasparnis nutūpė Volstrite apie 17 val. 45 min. (1 val. 45 min. pirmadienį Lietuvos laiku). Po vakarienės su D. Trumpu prezidento dangoraižyje Niujorke Sh. Abe pareiškė žurnalistams, kad abudu „kaip visada šiltoje atmosferoje“ kalbėjo apie Šiaurės Korėją ir jos pagrobtus Japonijos piliečius, taip pat apie JAV ir Japonijos santykius ir tarptautinę prekybą. „Kalbant apie Šiaurės Korėjos klausimą, sutikome ir toliau stiprinti postūmį, sukurtą per birželį vykusį istorinį JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimą, bei glaudžiai ir ryžtingai bendradarbiauti įgyvendindami Korėjos pusiasalio denuklearizaciją“, – teigė Sh. Abe. Su Pchenjanu ir Teheranu susijusiems klausimams bus skiriamas pagrindinis dėmesys per JT Generalinės Asamblėjos posėdį, kur dėmesio centre atsidurs pasaulinės diplomatijos arenoje sumaištį keliantis D. Trumpas. Šiltesnius santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu užmezgęs ir iš susitarimo dėl Irano branduolinės programos pasitraukęs nenuspėjamas JAV prezidentas antradienį žengs į tribūną ir bendraus tiek su varžovais, tiek su vis labiau nerimaujančiais sąjungininkais. Trečiadienį jis pirmą kartą pirmininkaus branduolinių ginklų neplatinimui skirtam JT Saugumo Tarybos posėdžiui, per kurį didelis dėmesys bus skiriamas Iranui. Prognozuojama, kad per šį susitikimą D. Trumpas stos į dar vieną ginčą su kitų pasaulio galybių lyderiais.

